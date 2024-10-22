سيؤول تتعهد باتخاذ تدابير للرد على التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 22 - 10 (كونا) -- تعهدت سيؤول اليوم الثلاثاء باتخاذ "إجراءات تدريجية" ضد كوريا الشمالية وروسيا على خلفية تنامي تعاونهما العسكري فيما دعت كوريا الشمالية إلى سحب قواتها من روسيا على الفور.
وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الوطني الرئاسي لتقييم الوضع بعد أن ذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية أن كوريا الشمالية قررت إرسال نحو 12 ألف جندي لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا وأنها نشرت بالفعل نحو 1500 جندي في أقصى شرق روسيا.
ونقلت عن المجلس القول إن هذا التطور يشكل "تهديدا أمنيا كبيرا" لكل من كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي ويشكل "انتهاكا صارخا" لقرارات مجلس الأمن التي تحظر التعاون العسكري مع كوريا الشمالية.
وقال النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو في إحاطة "تدعو الحكومة كوريا الشمالية إلى سحب قواتها بشكل فوري".
وتابع "إذا استمر التعاون العسكري غير الشرعي بين كوريا الشمالية وروسيا فلن تقف كوريا الجنوبية مكتوفة الأيدي بل سترد بحزم بالتعاون مع المجتمع الدولي" محذرا من اتخاذ "تدابير تدريجية" وفقا لمستوى التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو.
وفي اجتماع مجلس الأمن الوطني اتفق كبار المسؤولين في الشؤون الخارجية والأمنية على تنفيذ إجراءات "قوية" و"فعالة" بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء والاستعداد للسيناريوهات المحتملة واتخاذ خطوات مرحلية بعد تقييم التداعيات الأمنية.
كما نقلت (يونهاب) عن مسؤول رئاسي رفيع المستوى القول للصحفيين إنه "من بين السيناريوهات المحتملة إرسال أسلحة للدفاع والهجوم إلى أوكرانيا".
وأعرب خبراء الأمن في سيؤول عن مخاوفهم من أن كوريا الشمالية قد تحصل على تكنولوجيا روسية متقدمة لتعزيز قدراتها في مجال الصواريخ والأسلحة النووية والأقمار الصناعية مقابل نشر قواتها مما يشكل تهديدا خطيرا لكوريا الجنوبية.
ويشير محللون أيضا إلى أن كوريا الشمالية قد تكتسب خبرة قتالية قيمة من خلال توفير الأسلحة والقوات في ساحة المعركة. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN22102024000071011013ID1108805857
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