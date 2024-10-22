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سيؤول تتعهد باتخاذ تدابير للرد على التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

10/22/2024 4:49:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 22 - 10 (كونا) -- تعهدت سيؤول اليوم الثلاثاء باتخاذ "إجراءات تدريجية" ضد كوريا الشمالية وروسيا على خلفية تنامي تعاونهما العسكري فيما دعت كوريا الشمالية إلى سحب قواتها من روسيا على الفور.
وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الوطني الرئاسي لتقييم الوضع بعد أن ذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية أن كوريا الشمالية قررت إرسال نحو 12 ألف جندي لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا وأنها نشرت بالفعل نحو 1500 جندي في أقصى شرق روسيا.
ونقلت عن المجلس القول إن هذا التطور يشكل "تهديدا أمنيا كبيرا" لكل من كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي ويشكل "انتهاكا صارخا" لقرارات مجلس الأمن التي تحظر التعاون العسكري مع كوريا الشمالية.
وقال النائب الرئيسي لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو في إحاطة "تدعو الحكومة كوريا الشمالية إلى سحب قواتها بشكل فوري".
وتابع "إذا استمر التعاون العسكري غير الشرعي بين كوريا الشمالية وروسيا فلن تقف كوريا الجنوبية مكتوفة الأيدي بل سترد بحزم بالتعاون مع المجتمع الدولي" محذرا من اتخاذ "تدابير تدريجية" وفقا لمستوى التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو.
وفي اجتماع مجلس الأمن الوطني اتفق كبار المسؤولين في الشؤون الخارجية والأمنية على تنفيذ إجراءات "قوية" و"فعالة" بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء والاستعداد للسيناريوهات المحتملة واتخاذ خطوات مرحلية بعد تقييم التداعيات الأمنية.
كما نقلت (يونهاب) عن مسؤول رئاسي رفيع المستوى القول للصحفيين إنه "من بين السيناريوهات المحتملة إرسال أسلحة للدفاع والهجوم إلى أوكرانيا".
وأعرب خبراء الأمن في سيؤول عن مخاوفهم من أن كوريا الشمالية قد تحصل على تكنولوجيا روسية متقدمة لتعزيز قدراتها في مجال الصواريخ والأسلحة النووية والأقمار الصناعية مقابل نشر قواتها مما يشكل تهديدا خطيرا لكوريا الجنوبية.
ويشير محللون أيضا إلى أن كوريا الشمالية قد تكتسب خبرة قتالية قيمة من خلال توفير الأسلحة والقوات في ساحة المعركة. (النهاية)

م ك / ط م ا



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