جمعية الذكاء الاصطناعي: دعم التمكين الرقمي في البلاد لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالله الخطيب
الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أكد رئيس جمعية (الذكاء الاصطناعي للأشياء) الكويتية الشيخ محمد أحمد الصباح اليوم الثلاثاء الحرص على نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي ودعم التمكين والتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وقال الشيخ محمد الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منتدى التمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الجمعية أمس الاثنين بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يأتي ضمن جهودها للتعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعزيز دور دولة الكويت في تبني وابتكار تقنياته وتطويرها.
وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تعزيز دور البحث العلمي والتدريب في المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي بهدف توفير بيئة عمل داعمة وناجحة مع التركيز على تنمية المهارات وبناء القدرات لمواكبة التحولات التكنولوجية.
وأوضح أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام يهدف إلى تمكين القيادات العليا والمديرين في قطاعي نظم المعلومات والتكنولوجيا من تبني استراتيجيات شاملة للتمكين الرقمي علاوة على توفير بيئة عمل داعمة وناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تنمية المهارات وبناء القدرات.
وذكر أن المنتدى يشهد كذلك استعراض كيفية استثمار التمكين الرقمي لتحسين الكفاءات والخدمات الإلكترونية وإعادة هيكلة وتطوير الأنظمة المؤسسية استجابة للتغيرات التكنولوجية لافتا إلى أهميته في دعم جهود تطوير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دولة الكويت ودول الخليج العربي.
وبين الشيخ محمد الصباح أن المنتدى يشهد إلى جانب ذلك نقاشات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر تسليط الضوء على أهمية التوازن بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية الأخلاقية.
وأشار إلى عرض تجارب وحلول واقعية تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على ضمان حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية ومعالجة التحديات المتعلقة بالاستقلالية والأمان في الأنظمة الذكية. (النهاية)
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