Tuesday, 22 October 2024 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية الذكاء الاصطناعي: دعم التمكين الرقمي في البلاد لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة

10/22/2024 4:49:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله الخطيب
الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أكد رئيس جمعية (الذكاء الاصطناعي للأشياء) الكويتية الشيخ محمد أحمد الصباح اليوم الثلاثاء الحرص على نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي ودعم التمكين والتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وقال الشيخ محمد الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منتدى التمكين الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الجمعية أمس الاثنين بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يأتي ضمن جهودها للتعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعزيز دور دولة الكويت في تبني وابتكار تقنياته وتطويرها.
وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تعزيز دور البحث العلمي والتدريب في المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي بهدف توفير بيئة عمل داعمة وناجحة مع التركيز على تنمية المهارات وبناء القدرات لمواكبة التحولات التكنولوجية.
وأوضح أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام يهدف إلى تمكين القيادات العليا والمديرين في قطاعي نظم المعلومات والتكنولوجيا من تبني استراتيجيات شاملة للتمكين الرقمي علاوة على توفير بيئة عمل داعمة وناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تنمية المهارات وبناء القدرات.
وذكر أن المنتدى يشهد كذلك استعراض كيفية استثمار التمكين الرقمي لتحسين الكفاءات والخدمات الإلكترونية وإعادة هيكلة وتطوير الأنظمة المؤسسية استجابة للتغيرات التكنولوجية لافتا إلى أهميته في دعم جهود تطوير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دولة الكويت ودول الخليج العربي.
وبين الشيخ محمد الصباح أن المنتدى يشهد إلى جانب ذلك نقاشات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر تسليط الضوء على أهمية التوازن بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية الأخلاقية.
وأشار إلى عرض تجارب وحلول واقعية تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على ضمان حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية ومعالجة التحديات المتعلقة بالاستقلالية والأمان في الأنظمة الذكية. (النهاية)

ع خ / ه ث / خ د ع



MENAFN22102024000071011013ID1108805856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث