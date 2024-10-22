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رئيس الأركان: كلية علي الصباح العسكرية صرح تعليمي رائد في إعداد الطلبة الضباط والكوادر بأعلى المستويات

10/22/2024 4:49:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الثلاثاء أن كلية علي الصباح العسكرية صرح تعليمي رائد ومميز يسهم في إعداد وتأهيل الطلبة الضباط والكوادر العسكرية على أعلى المستويات.
وشدد الفريق المزين حسب بيان صحفي لرئاسة الأركان خلال زيارته الميدانية للكلية على أهمية معايير الجودة للمرافق لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلبة الضباط الدارسين فيها.
وأشاد خلال الزيارة التي تفقد فيها مختلف مرافق الكلية والقاعات الدراسية للطلبة الضباط بالجهود المبذولة من جميع منتسبيها ضباطا وضباط صف وأفرادا مؤكدا دعم القيادة المستمر لكل ما من شأنه رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة.
وكان في استقبال الفريق المزين آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن فواز المسيلم. (النهاية)

ع ج ر




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