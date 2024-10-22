بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 06ر13 نقطة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 06ر13 نقطة بنسبة بلغت 19ر0 في المئة ليبلغ مستوى 85ر7013 نقطة.
وتم تداول 3ر346 مليون سهم
عبر 16543 صفقة
نقدية بقيمة 7ر61 مليون دينار (نحو 18ر188 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 06ر3 نقطة بنسبة 05ر0 في المئة ليبلغ مستوى 84ر6408 نقطة من خلال تداول 6ر290 مليون سهم عبر 11434 صفقة نقدية بقيمة 2ر39 مليون دينار (نحو 5ر119 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 98ر17 نقطة بنسبة 24ر0 في المئة ليبلغ مستوى 86ر7512 نقطة من خلال تداول 7ر55 مليون سهم عبر 5109 صفقات
بقيمة 4ر22 مليون دينار (نحو 3ر68 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 41ر4 نقطة بنسبة 07ر0 في المئة ليبلغ مستوى 09ر6321 نقطة من خلال تداول 8ر215 مليون سهم عبر 7615 صفقة نقدية بقيمة 9ر27 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار).
وكانت شركات (وربة كبيتل) و(التخصيص) و(مينا) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (امتيازات) و(الإعادة) و(كويت ت) و(مدار) الأكثر انخفاضا. (النهاية)
م ك ع / ه ث
MENAFN22102024000071011013ID1108805854
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