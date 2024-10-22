مستشفى (كمال عدوان) يوجه نداء عاجلا لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 22 - 10 (كونا) -- وجهت إدارة مستشفى (كمال عدوان) الطبي في مخيم (جباليا) اليوم الثلاثاء نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لإنقاذ المنظومة الصحية التي انهارت في شمال قطاع غزة بعد حصار فرضه الاحتلال لمدة ثمانية عشر يوما على التوالي.
وقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبوصفية في تصريحات صحفية إن "الدماء تسيل في كل مكان في مشهد تقشعر له الأبدان وطائرات (الكواد كابتر) المسيرة تطلق النيران وتطلب إخلاء المستشفى استمرارا لحرب الإبادة".
وأضاف أبوصفية أن الناس في الشوارع مصابون أمام المستشفى ولا أحد يستطيع نقلهم واصفا الوضع ب "الكارثي" في ظل استهداف المستشفى بقذائف المدفعية.
وحذر من انهيار المنظومة الصحية بعد أن أصبح مستشفى (كمال عدوان) مقبرة جماعية بدون وحدة دم ولا مستلزمات ولا كهرباء والطواقم لا تستطيع الوصول إلى مواتير الكهرباء.
وكشف عنه أنه يوجد أكثر من 130 جريحا في باحات المستشفى وأكثر من 14 حالة على أجهزة التنفس الصناعي ولا توجد طواقم طبية كافية.
وأوضح أن القصف متواصل منذ اجتياح المناطق الشمالية في (قطاع غزة) وما يدور هو إبادة حقيقية في الشوارع وحتى عندما وفر جيش الاحتلال ممرا آمنا قتلوا العائلات النازحة وهم ملقون في الشوارع.
وناشد العالم وجوب توفير أقل القليل للمنظومة الصحية حتى تستمر في عملها الإنساني للمرضى والجرحى.
وكان الاحتلال الإسرائيلي منع الصليب الأحمر الدولي من الاستجابة لمناشدات الطواقم الطبية وتوفير العلاج والمعدات اللازمة للحفاظ على المنظومة الصحية بعد أن منع دخول الغذاء لشمال القطاع. (النهاية)
واب / م ن ف
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