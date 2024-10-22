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مستشفى (كمال عدوان) يوجه نداء عاجلا لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة

10/22/2024 4:49:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 22 - 10 (كونا) -- وجهت إدارة مستشفى (كمال عدوان) الطبي في مخيم (جباليا) اليوم الثلاثاء نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لإنقاذ المنظومة الصحية التي انهارت في شمال قطاع غزة بعد حصار فرضه الاحتلال لمدة ثمانية عشر يوما على التوالي.
وقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبوصفية في تصريحات صحفية إن "الدماء تسيل في كل مكان في مشهد تقشعر له الأبدان وطائرات (الكواد كابتر) المسيرة تطلق النيران وتطلب إخلاء المستشفى استمرارا لحرب الإبادة".
وأضاف أبوصفية أن الناس في الشوارع مصابون أمام المستشفى ولا أحد يستطيع نقلهم واصفا الوضع ب "الكارثي" في ظل استهداف المستشفى بقذائف المدفعية.
وحذر من انهيار المنظومة الصحية بعد أن أصبح مستشفى (كمال عدوان) مقبرة جماعية بدون وحدة دم ولا مستلزمات ولا كهرباء والطواقم لا تستطيع الوصول إلى مواتير الكهرباء.
وكشف عنه أنه يوجد أكثر من 130 جريحا في باحات المستشفى وأكثر من 14 حالة على أجهزة التنفس الصناعي ولا توجد طواقم طبية كافية.
وأوضح أن القصف متواصل منذ اجتياح المناطق الشمالية في (قطاع غزة) وما يدور هو إبادة حقيقية في الشوارع وحتى عندما وفر جيش الاحتلال ممرا آمنا قتلوا العائلات النازحة وهم ملقون في الشوارع.
وناشد العالم وجوب توفير أقل القليل للمنظومة الصحية حتى تستمر في عملها الإنساني للمرضى والجرحى.
وكان الاحتلال الإسرائيلي منع الصليب الأحمر الدولي من الاستجابة لمناشدات الطواقم الطبية وتوفير العلاج والمعدات اللازمة للحفاظ على المنظومة الصحية بعد أن منع دخول الغذاء لشمال القطاع. (النهاية)

واب / م ن ف



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