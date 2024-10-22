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منتخب المدارس الكويتي يتوجه إلى البحرين غدا للمشاركة بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية

10/22/2024 4:49:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- يتوجه وفد منتخب المدارس الكويتي إلى العاصمة البحرينية المنامة غدا الأربعاء للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية التي ستقام بعد غد حتى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة دولية واسعة تشمل 26 لعبة جماعية وفردية للطلاب والطالبات.
وقال رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي فيصل المقصيد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الوفد الكويتي سيشارك في البطولة بـ 28 لاعبا ولاعبة يمثلون الكويت في أربع رياضات هي ألعاب القوى والجودو والجمباز ورماية القوس معربا عن أمله في أن يحقق "أزرق المدارس" نتائج مشرفة في هذا الاستحقاق الرياضي الدولي الكبير.
وأضاف المقصيد أن عودة الرياضة المدرسية إلى المشاركة في البطولات الدولية يعتبر إنجازا يحسب للاتحاد ولجانه الفنية والإدارية بفضل تنفيذ استراتيجية الاتحاد (مواهبنا في مدارسنا) للأعوام (2021 -2026) مؤكدا جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب للمنافسة في الدورة.
وأشار إلى أن النتائج الجيدة التي حققتها الرياضة المدرسية في البطولة العربية المدرسية الأخيرة في القاهرة 2023 ستكون دافعا للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه البطولة معتبرا هذه الدورة فرصة لاكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة وهو أحد أهداف الاتحاد.
ولفت إلى أن المشاركة في منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية تمثل فرصة مميزة لجميع الطلبة الرياضيين لإظهار مهاراتهم والتنافس على المستوى الدولي وتحقيق مراكز متقدمة لبلدهم الكويت إضافة إلى اكتساب الخبرات والتعلم في رياضاتهم المفضلة.
وثمن دعم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال على تسخير كل الإمكانيات لضمان مشاركة كويتية ناجحة في هذا المحفل الدولي مشيدا بجهود اللجنة التنفيذية البحرينية وحسن تنظيمها للدورة. (النهاية)

ف ش ا / ع س




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