منتخب المدارس الكويتي يتوجه إلى البحرين غدا للمشاركة بدورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 10 (كونا) -- يتوجه وفد منتخب
المدارس الكويتي إلى العاصمة البحرينية المنامة غدا الأربعاء للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية التي ستقام بعد غد حتى 31 أكتوبر الجاري بمشاركة دولية واسعة تشمل 26 لعبة جماعية وفردية للطلاب والطالبات.
وقال رئيس الاتحاد الرياضي
المدرسي فيصل المقصيد في تصريح صحفي
اليوم الثلاثاء إن الوفد الكويتي سيشارك في البطولة بـ 28 لاعبا ولاعبة يمثلون الكويت في أربع رياضات
هي ألعاب القوى والجودو والجمباز ورماية القوس معربا عن أمله في أن يحقق "أزرق المدارس" نتائج مشرفة في هذا الاستحقاق الرياضي الدولي الكبير.
وأضاف المقصيد أن عودة الرياضة المدرسية إلى المشاركة في البطولات الدولية يعتبر إنجازا يحسب للاتحاد ولجانه الفنية والإدارية بفضل تنفيذ استراتيجية الاتحاد (مواهبنا في مدارسنا) للأعوام (2021 -2026) مؤكدا جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب للمنافسة في الدورة.
وأشار إلى أن النتائج الجيدة التي حققتها الرياضة المدرسية في البطولة العربية المدرسية الأخيرة في القاهرة 2023 ستكون دافعا للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه البطولة معتبرا هذه الدورة فرصة لاكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة وهو أحد أهداف الاتحاد.
ولفت إلى أن المشاركة في منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية تمثل فرصة مميزة لجميع الطلبة الرياضيين لإظهار مهاراتهم والتنافس على المستوى الدولي وتحقيق مراكز متقدمة لبلدهم الكويت إضافة إلى اكتساب الخبرات والتعلم في رياضاتهم المفضلة.
وثمن دعم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال على تسخير كل الإمكانيات لضمان مشاركة كويتية ناجحة في هذا المحفل الدولي مشيدا بجهود اللجنة التنفيذية البحرينية وحسن تنظيمها للدورة. (النهاية)
ف ش ا / ع س
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