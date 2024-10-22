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مختبرات مركز (الشيخة سلوى الصباح) للخلايا الجذعية والحبل السري تحصل على الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي

10/22/2024 4:49:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 22 – 10 (كونا) -– أعلنت وزارة الصحة عن حصول مختبرات مركز (الشيخة سلوى الصباح) للخلايا الجذعية والحبل السري على شهادة الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي من قبل من جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية (AABB) مما يعزز مكانة الكويت في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.
وذكرت مدير إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة الدكتورة ريم الرضوان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن مختبرات (مركز الشيخة سلوى الصباح) للخلايا الجذعية والحبل السري "تعتبر الأولى على مستوى العالم العربي والثانية عالميا خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تحصل على هذا الاعتماد".
وبينت الدكتورة الرضوان أن هذا الاعتماد يعد خطوة بالغة الأهمية في مجال العلاج بالخلايا الجذعية إذ يضمن التزام المختبرات بأعلى معايير الجودة والسلامة في أساليب الفحص والمعالجة.
وأضافت أن هذه الشهادة الدولية تعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى كونها تضمن التزام المختبرات بالمتطلبات التنظيمية الصارمة وتقديم نتائج دقيقة وموثوقة.
وأشارت إلى أن المختبرات المعتمدة تحتوي على تقنيات حديثة تم التحقق من صحتها كما تتبع أفضل الممارسات العالمية مما يقلل من مخاطر التلوث ويضمن سلامة منتجات الخلايا الجذعية.
وأوضحت أن هذا الاعتماد يفتح آفاقا جديدة للبدء في البرامج الخاصة بتجميع الخلايا الجذعية وخلايا الحبل السري ما يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير علاجات مبتكرة وفعالة.
وأفادت بأن هذا الإنجاز سيكون له أثر كبير في تعزيز الأبحاث العلمية وتحسين نتائج علاج المرضى وتعزيز مصداقية العلاجات المستندة إلى الخلايا الجذعية في الأوساط الطبية. (النهاية)

م ر ف / أ م ح




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