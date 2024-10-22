مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظم ورشة عمل عن البحوث السريرية في البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل بعنوان (البحوث السريرية في دولة الكويت: تطوير السياسات ومعالجة التحديات) بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الصيدلة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن هذه الفعالية تناقش الوضع الحالي للأبحاث السريرية في دولة الكويت وكيفية تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بها وأهمية جمع واستخدام بيانات العالم الحقيقي فيها إضافة لتوضيح عدد من المفاهيم الخاطئة الشائعة في هذا المجال واستعراض بعض قصص النجاح وتجارب الدول الأخرى بهذا الشأن.
وأضافت أن الفعالية شهدت مشاركة عدد من الأطباء والباحثين والمسؤولين وأصحاب القرار من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومعهد دسمان للسكري بالإضافة إلى بعض المستشفيات والهيئات الصحية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وأعربت عن تطلعها لإعداد وثيقة بيضاء كأحد مخرجات هذه الورشة تتضمن توصيات ومقترحات لتعزيز السياسات الحالية ولمعالجة التحديات التي يواجهها الباحثون عند إجراء البحوث السريرية في البلاد وسبل تطوير سياساتها.
وأفادت المؤسسة بأنها استعانت في تقديم هذه الورشة بخبير في مجال الاستشارات البحثية السريرية لديه خبرة عالمية تزيد عن 25 عاما في مجال الأبحاث السريرية وله أنشطة عدة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقالت إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يهدف إلى تشجيع التفاعل بين القطاعات العلمية ذات العلاقة والاختصاص داخل الكويت وخارجها مؤكدة حرصها على دعم البحث العلمي في جميع المجالات في الكويت وتشجيع الباحثين الكويتيين على المزيد من العطاء من خلال دعم أبحاثهم وتمويل مشاركاتهم في الفعاليات المتميزة محليا وإقليميا وعالميا.
وأوضحت أن ذلك يأتي كذلك تحقيقا للأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها لا سيما تعزيز دور البحث العلمي من خلال التعاون بين الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص والتعرف على أهم التجارب العالمية المتميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا والاستفادة منها في دفع عملية التنمية في البلاد. (النهاية)
م ذ / أ م ح
MENAFN22102024000071011013ID1108805850
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