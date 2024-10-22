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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظم ورشة عمل عن البحوث السريرية في البلاد

10/22/2024 4:49:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل بعنوان (البحوث السريرية في دولة الكويت: تطوير السياسات ومعالجة التحديات) بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الصيدلة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن هذه الفعالية تناقش الوضع الحالي للأبحاث السريرية في دولة الكويت وكيفية تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بها وأهمية جمع واستخدام بيانات العالم الحقيقي فيها إضافة لتوضيح عدد من المفاهيم الخاطئة الشائعة في هذا المجال واستعراض بعض قصص النجاح وتجارب الدول الأخرى بهذا الشأن.
وأضافت أن الفعالية شهدت مشاركة عدد من الأطباء والباحثين والمسؤولين وأصحاب القرار من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومعهد دسمان للسكري بالإضافة إلى بعض المستشفيات والهيئات الصحية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وأعربت عن تطلعها لإعداد وثيقة بيضاء كأحد مخرجات هذه الورشة تتضمن توصيات ومقترحات لتعزيز السياسات الحالية ولمعالجة التحديات التي يواجهها الباحثون عند إجراء البحوث السريرية في البلاد وسبل تطوير سياساتها.
وأفادت المؤسسة بأنها استعانت في تقديم هذه الورشة بخبير في مجال الاستشارات البحثية السريرية لديه خبرة عالمية تزيد عن 25 عاما في مجال الأبحاث السريرية وله أنشطة عدة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقالت إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يهدف إلى تشجيع التفاعل بين القطاعات العلمية ذات العلاقة والاختصاص داخل الكويت وخارجها مؤكدة حرصها على دعم البحث العلمي في جميع المجالات في الكويت وتشجيع الباحثين الكويتيين على المزيد من العطاء من خلال دعم أبحاثهم وتمويل مشاركاتهم في الفعاليات المتميزة محليا وإقليميا وعالميا.
وأوضحت أن ذلك يأتي كذلك تحقيقا للأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها لا سيما تعزيز دور البحث العلمي من خلال التعاون بين الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص والتعرف على أهم التجارب العالمية المتميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا والاستفادة منها في دفع عملية التنمية في البلاد. (النهاية)

م ذ / أ م ح




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