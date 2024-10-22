الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني باليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء عن انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كافة مناطق اليمن مشيرا إلى أن التسوية السياسية هي الكفيلة وحدها باستعادة وحدة البلاد والبدء بتحسين الوضع الاقتصادي.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أبو الغيط مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ لبحث الوضع في اليمن من مختلف النواحي الإنسانية والأمنية والسياسية.
وأضافت أن أبو الغيط أكد دعمه لجهود المبعوث في التوصل الى اتفاقات لخفض التصعيد الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة معربا عن أمله في استمرار الهدنة الحالية رغم هشاشتها.
وأوضحت أن أبو الغيط شدد على دعم الجامعة للحكومة الشرعية في اليمن ولكافة الجهود التي تبذلها الرياض من أجل استعادة الاستقرار للبلاد مؤكدا أنه لا يجب أن يتصور طرف أن بإمكانه الانفراد بالسلطة وأن كافة المكونات لابد أن يكون لها دور في مستقبل اليمن.
ولفت أبو الغيط ووفقا للبيان إلى إن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي بذل كل جهد ممكن لنزع فتيل التصعيد موضحا خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تهدد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر.
وقال إن "الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في الإعراب عن الانزعاج الشديد حيال استمرار ميليشيا (الحوثي) في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بما يمثل تهديدا لكافة أنساق العمل الإنساني في البلاد" داعيا ميليشيا (الحوثي) إلى الإفراج عن هؤلاء في أقرب الآجال.(النهاية)
م ف م / م خ
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