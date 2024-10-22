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الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني باليمن

10/22/2024 4:49:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء عن انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كافة مناطق اليمن مشيرا إلى أن التسوية السياسية هي الكفيلة وحدها باستعادة وحدة البلاد والبدء بتحسين الوضع الاقتصادي.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أبو الغيط مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ لبحث الوضع في اليمن من مختلف النواحي الإنسانية والأمنية والسياسية.
وأضافت أن أبو الغيط أكد دعمه لجهود المبعوث في التوصل الى اتفاقات لخفض التصعيد الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة معربا عن أمله في استمرار الهدنة الحالية رغم هشاشتها.
وأوضحت أن أبو الغيط شدد على دعم الجامعة للحكومة الشرعية في اليمن ولكافة الجهود التي تبذلها الرياض من أجل استعادة الاستقرار للبلاد مؤكدا أنه لا يجب أن يتصور طرف أن بإمكانه الانفراد بالسلطة وأن كافة المكونات لابد أن يكون لها دور في مستقبل اليمن.
ولفت أبو الغيط ووفقا للبيان إلى إن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي بذل كل جهد ممكن لنزع فتيل التصعيد موضحا خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تهدد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر.
وقال إن "الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في الإعراب عن الانزعاج الشديد حيال استمرار ميليشيا (الحوثي) في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بما يمثل تهديدا لكافة أنساق العمل الإنساني في البلاد" داعيا ميليشيا (الحوثي) إلى الإفراج عن هؤلاء في أقرب الآجال.(النهاية)

م ف م / م خ




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