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بريطانيا تقدم قرضا عسكريا لأوكرانيا بقيمة 935ر2 مليار دولار

10/22/2024 4:49:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة البريطانية اليوم الثلاثاء تقديم قرض عسكري لأوكرانيا بقيمة 26ر2 مليار جنيه إسترليني (935ر2 مليار دولار) ضمن مساهمة بريطانيا في إعادة إعمار اوكرانيا ودعم ميزانيتها وجيشها.
ونقلت وزارة الخزانة في بيان عن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز قولها إن "دعمنا لأوكرانيا في معركتها لنيل الحرية ثابت وسيبقى كذلك مهما طالت المدة".
وأضافت "أن المبلغ الجديد يصب في صالح بريطانيا لأن الخط الأمامي لدفاعنا عن الديمقراطية وقيمنا المشتركة يقع في الخنادق الأوكرانية وأن أمن وسلامة أوكرانيا تعني امن وسلامة بريطانيا".
ولفت البيان إلى أن المبلغ المعلن اليوم يضاف إلى المساعدات السنوية التي خصصتها بريطانيا لأوكرانيا بقيمة ثلاث مليارات جنيه إسترليني (892ر3 مليار دولار).
ويأتي المبلغ المقدم ضمن مساهمة بريطانيا في القروض المقدمة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى(جي 7) والبالغة 50 مليار دولار لتغطية احتياجات أوكرانيا ومن المقرر أن يتم تسديد القروض الممنوحة من فوائد الأصول الروسية المجمدة.
وأرسلت المملكة المتحدة الى أوكرانيا حتى الآن نحو 400 نوع من المعدات العسكرية فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أخيرا انه سيتم إمداد أوكرانيا ب 650 صاروخ خفيف الوزن متعدد الأدوار بهدف تعزيز السلاح الجوي الأوكراني.(النهاية)

ن ب ش / أ م س



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