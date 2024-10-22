بريطانيا تقدم قرضا عسكريا لأوكرانيا بقيمة 935ر2 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة البريطانية اليوم الثلاثاء تقديم قرض عسكري لأوكرانيا بقيمة 26ر2 مليار جنيه إسترليني (935ر2 مليار دولار) ضمن مساهمة بريطانيا في إعادة إعمار اوكرانيا ودعم ميزانيتها وجيشها.
ونقلت وزارة الخزانة في بيان عن وزيرة
الخزانة رايتشل ريفز قولها إن "دعمنا لأوكرانيا في معركتها لنيل الحرية ثابت وسيبقى كذلك مهما طالت المدة".
وأضافت "أن المبلغ الجديد يصب في صالح بريطانيا لأن الخط الأمامي لدفاعنا عن الديمقراطية وقيمنا المشتركة يقع في الخنادق الأوكرانية وأن أمن وسلامة أوكرانيا تعني امن وسلامة بريطانيا".
ولفت البيان إلى أن المبلغ المعلن اليوم يضاف إلى المساعدات السنوية التي خصصتها بريطانيا لأوكرانيا بقيمة ثلاث مليارات جنيه إسترليني (892ر3 مليار دولار).
ويأتي المبلغ المقدم ضمن مساهمة بريطانيا في القروض المقدمة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى(جي 7) والبالغة 50 مليار دولار لتغطية احتياجات أوكرانيا ومن المقرر أن يتم تسديد القروض الممنوحة من فوائد الأصول الروسية المجمدة.
وأرسلت المملكة المتحدة الى أوكرانيا حتى الآن نحو 400 نوع من المعدات العسكرية فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أخيرا انه سيتم إمداد أوكرانيا ب 650 صاروخ خفيف الوزن متعدد الأدوار بهدف تعزيز السلاح الجوي الأوكراني.(النهاية)
ن ب ش / أ م س
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