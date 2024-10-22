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سيارات Xpeng تدخل السوق الأردني عبر شراكة مع مجموعة غرغور

10/22/2024 4:47:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الشركة الصينية Xpeng مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع وكيل السيارات الأول في الأردن "غرغور" ليصبح الوكيل والموزع المعتمد لسيارات العلامة في السوق الأردني، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة في التوسع وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، إذ يُعد الأردن سوقاً هاماً وبارزاً في المنطقة العربية.
تتمتع طرازات Xpeng المطروحة في السوق الأردني بمميزات مُتطورة تلبي المعايير العالمية والمحلية، إذ ترتكز على بنية SEPA 2.0 Fuyao الذكية التي تعمل على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات المستهلكين في مختلف الأسواق، وتساهم أيضاً في خفض تكاليف الإنتاج. هذا النهج المتقدم جعل Xpeng خياراً جذاباً للمستهلكين الباحثين عن سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءة الاقتصادية.

الوكيل غرغور
تُعتبر مجموعة "غرغور" واحدة من الشركات الرائدة في قطاع السيارات في الأردن، بفضل تاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من 90 عاماً والذي جعلها رمزاً للجودة والثقة لدى العملاء.


كما تشتهر المجموعة بكونها الوكيل الرسمي لسيارات مرسيدس-بنز في الأردن، وتُعرف بتميزها الفائق في تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة، بما في ذلك خدمات ما بعد البيع، والصيانة، وقطع الغيار الأصلية.


وفي هذا الإطار، تأتي شراكتها مع العلامة الصينية Xpeng كخطوة استراتيجية مدروسة تعزز من حضورها في السوق وتقدم للمستهلكين خيارات جديدة ومتنوعة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والجودة العالية.

أما عن سيارات Xpeng في الأردن، فقد أعلن الوكيل غرغور عن توفر 3 طرازت مميزة من من السيارات الكهربائية، وهي:

●Xpeng G6 الذي يتميز بتصميمه الديناميكي المشابه لسيارات الكوبيه وذكائه الفائق
●Xpeng G9 الرائد بتصميمه الجريء والراحة اللامتناهية التي يوفرها في الداخل
●Xpeng P7 سيدان رياضية تجمع بين الأداء الفائق والتصميم العصري الحديث

يقع معرض سيارات Xpeng الكهربائية الجديدة في عمان شارع مكة مبنى 147، حيث يمكن للعملاء المهتمين زيارة المعرض واستكشاف أحدث الموديلات والتعرف على مميزاتها بالتفصيل.


نبذة عن شركة Xpeng Motors
تأسست هذه الشركة في عام 2014 لتصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، وتُعرف رسمياً باسم Xiaopeng لتكنولوجيا السيارات المحدودة، إلا أنها تُمارس أعمالها التجارية تحت اسم "XPeng Motors".

يرتكز المقر الرئيسي للشركة في مدينة قوانغتشو، وتملك الشركة مجموعة من المكاتب في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وميونيخ، ألمانيا. تُعتبر هذه التوسعات دليلاً على التزام الشركة بالابتكار وتطوير تكنولوجيا تساهم في مستقبل التنقل المزدهر.

وتحظى XPeng Motors بحضور ملحوظ في الأسواق المالية، حيث تُتداول أسهمها علناً في كل من بورصة نيويورك وبورصة هونغ كونغ.

تُعتبر شركة XPeng حجر أساس في صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بفضل سعيها المستمر في تحقيق رؤية مبتكرة لمستقبل تنقلٍ ذو ركائز تكنولوجية متطورة وذكية.

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