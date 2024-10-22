أسعار الخضار والفواكه اليوم



وبحسب نشرة السوق المركزي ،وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام ،تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والبطاطا بين 50و 75قرشا، والبندورة بين 5و 15قرشا، والجزر بين 40 و 50قرشا، والخيار بين 40و 60قرشا، والزهرة بين 20و 40قرشا، والليمون بين 35و 60قرشا، والموز البلدي بين 35و 60قرشا.



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