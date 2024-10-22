أسعار الخضار والفواكه اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2961طنا، منها 1822طن خضار، و904طن فواكه، و 233طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي ،وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام ،تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والبطاطا بين 50و 75قرشا، والبندورة بين 5و 15قرشا، والجزر بين 40 و 50قرشا، والخيار بين 40و 60قرشا، والزهرة بين 20و 40قرشا، والليمون بين 35و 60قرشا، والموز البلدي بين 35و 60قرشا.
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