ارتفاع أسعار الذهب عالميا من أعلى مستوياتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات ،اليوم الثلاثاء، لتظل بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الجلسة السابقة، مدعومة بحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية وتزايد توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.51 بالمئة دولار ليصل إلى 2734.5 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم كانون الأول بنسبة 0.36 بالمئة دولار لتصل إلى 2748.7 دولار للأونصة، وهي دون المستوى القياسي المسجل أمس الاثنين عند 2755.39 دولار.
وزادت الفضة بمعدل 1.21 بالمئة لتصل إلى 34.17 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 عامًا، بعدما رفعت شركة "سيتي ريسيرش التابعة لمجموعة "سيتي غروب" توقعاتها لسعر المعدن إلى 40 دولارًا على مدى الإثني عشر شهرًا المقبلة.
واستمدت أسعار المعادن النفيسة دعمًا من تزايد فرص خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في الاجتماع المقبل، والذي يتوقع فيه المستثمرون فرصة بنسبة 88.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مقابل 11.5 بالمئة للتثبيت، بحسب أداة "فيدواتش".
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