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ارتفاع أسعار الذهب عالميا من أعلى مستوياتها

10/22/2024 4:47:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات ،اليوم الثلاثاء، لتظل بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الجلسة السابقة، مدعومة بحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية وتزايد توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.51 بالمئة دولار ليصل إلى 2734.5 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم كانون الأول بنسبة 0.36 بالمئة دولار لتصل إلى 2748.7 دولار للأونصة، وهي دون المستوى القياسي المسجل أمس الاثنين عند 2755.39 دولار.


وزادت الفضة بمعدل 1.21 بالمئة لتصل إلى 34.17 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 عامًا، بعدما رفعت شركة "سيتي ريسيرش التابعة لمجموعة "سيتي غروب" توقعاتها لسعر المعدن إلى 40 دولارًا على مدى الإثني عشر شهرًا المقبلة.
واستمدت أسعار المعادن النفيسة دعمًا من تزايد فرص خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في الاجتماع المقبل، والذي يتوقع فيه المستثمرون فرصة بنسبة 88.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مقابل 11.5 بالمئة للتثبيت، بحسب أداة "فيدواتش".


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