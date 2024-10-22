السفيرة الحديد تزور الجناج الأردني المشارك بمعرض سيال باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زارت السفيرة الاردنية لدى فرنسا لينا الحديد الجناح الاردني المشارك بمعرض سيال باريس للصناعات الغذائية، الذي انطلقت فعالياته قبل يومين بالعاصمة الفرنسية.
وبحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، التي تنظيم المشاركة الأردنية بالمعرض، جالت السفيرة الحديد يرافقها النائب محمد يحيا المحارمة، ومدير عام الجمعية حليم ابو رحمة على أجنحة الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض التي تضم قطاعات تعمل بصناعات غذائية متنوعة.
وأشادت السفيرة الحديد بالصناعة الأردنية والجودة العالية التي وصلت إليها، مؤكدة أهمية صادرات القطاع في تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وثمنت الدور الذي تقوم به جمعيه المصدرين الأردنيين في ترويج الصادرات الأردنية وتنفيذ النشاطات الترويجية في السوق الفرنسية من خلال المشاركة في هذا المعرض .
ووفق البيان، يشارك بالجناح الأردني الذي تنظمه جمعية المصدرين والمقام على مساحة 250 متر مربع، 14 شركة متخصصة بقطاعات غذائية واسعة فيما يشارك بالمعرض 7500 جهة عارضة من أكثر من 130 دولة.
من جهته اشار النائب المحارمة الى اهمية المشاركة الاردنية في المعارض الدولية معربا عن امله ان يتم زيادة حجم المشاركة والمساحات في المعارض القادمة.
وقال إن وجود الشركات الأردنية في المعرض يعكس التزامنا بتعزيز الصناعة المحلية ويعزز مكانة الأردن على الساحة العالمية مؤكدا ان المعرض يعد فرصة قيمة لعرض المنتجات الأردنية، ويُظهر قوة الصناعة الوطنية.
وأضاف النائب المحارمة أن أهمية المعارض لا تقتصر على الترويج للمنتجات فقط، بل تسهم أيضا في جذب المستثمرين وتعزيز فرص العمل في المملكة وتعزيز دور المملكة بأن تكون مركزا اقليميا لتصدير الغذاء بالمنطقة.
بدوره أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن فخره بمشاركة الأردن المتميزة في معرض سيال باريس، الذي يعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار الجغبير إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام الأردن بتعزيز وجود منتجاته في الأسواق الدولية، وفتح آفاق جديدة للتجارة وزيادة الصادرات الوطنية.
وقال المهندس الجغبير أن المعرض يعتبر منصة حيوية لتسليط الضوء على جودة الصناعة الأردنية وابتكاراتها، مما يسهم في جذب المستثمرين والشركاء المحتملين مشيدا بالجهود التي تبذلها جمعية المصدرين الأردنيين لإنجاح المشاركة الأردنية بالمعرض .
من جانبه، اشار ابورحمة إلى إن تنظيم جمعية المصدرين الأردنيين مشاركة الشركات الأردنية بالمعرض تهدف إلى تنويع وزيادة منتجات الصناعات الغذائية وتوفير منصات جديدة أمام المصدرين.
واكد أبو رحمه حرص الجمعية المستمر على تنظيم المشاركة بالمعرض الخارجية بهدف تمكين الشركات المصدرة من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية.
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