السفيرة الحديد تزور الجناج الأردني المشارك بمعرض سيال باريس

وبحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، التي تنظيم المشاركة الأردنية بالمعرض، جالت السفيرة الحديد يرافقها النائب محمد يحيا المحارمة، ومدير عام الجمعية حليم ابو رحمة على أجنحة الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض التي تضم قطاعات تعمل بصناعات غذائية متنوعة.



وأشادت السفيرة الحديد بالصناعة الأردنية والجودة العالية التي وصلت إليها، مؤكدة أهمية صادرات القطاع في تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.



وثمنت الدور الذي تقوم به جمعيه المصدرين الأردنيين في ترويج الصادرات الأردنية وتنفيذ النشاطات الترويجية في السوق الفرنسية من خلال المشاركة في هذا المعرض .



ووفق البيان، يشارك بالجناح الأردني الذي تنظمه جمعية المصدرين والمقام على مساحة 250 متر مربع، 14 شركة متخصصة بقطاعات غذائية واسعة فيما يشارك بالمعرض 7500 جهة عارضة من أكثر من 130 دولة.



من جهته اشار النائب المحارمة الى اهمية المشاركة الاردنية في المعارض الدولية معربا عن امله ان يتم زيادة حجم المشاركة والمساحات في المعارض القادمة.



وقال إن وجود الشركات الأردنية في المعرض يعكس التزامنا بتعزيز الصناعة المحلية ويعزز مكانة الأردن على الساحة العالمية مؤكدا ان المعرض يعد فرصة قيمة لعرض المنتجات الأردنية، ويُظهر قوة الصناعة الوطنية.



وأضاف النائب المحارمة أن أهمية المعارض لا تقتصر على الترويج للمنتجات فقط، بل تسهم أيضا في جذب المستثمرين وتعزيز فرص العمل في المملكة وتعزيز دور المملكة بأن تكون مركزا اقليميا لتصدير الغذاء بالمنطقة.



بدوره أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن فخره بمشاركة الأردن المتميزة في معرض سيال باريس، الذي يعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التصنيع الغذائي.



وأشار الجغبير إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام الأردن بتعزيز وجود منتجاته في الأسواق الدولية، وفتح آفاق جديدة للتجارة وزيادة الصادرات الوطنية.

وقال المهندس الجغبير أن المعرض يعتبر منصة حيوية لتسليط الضوء على جودة الصناعة الأردنية وابتكاراتها، مما يسهم في جذب المستثمرين والشركاء المحتملين مشيدا بالجهود التي تبذلها جمعية المصدرين الأردنيين لإنجاح المشاركة الأردنية بالمعرض .



من جانبه، اشار ابورحمة إلى إن تنظيم جمعية المصدرين الأردنيين مشاركة الشركات الأردنية بالمعرض تهدف إلى تنويع وزيادة منتجات الصناعات الغذائية وتوفير منصات جديدة أمام المصدرين.



واكد أبو رحمه حرص الجمعية المستمر على تنظيم المشاركة بالمعرض الخارجية بهدف تمكين الشركات المصدرة من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية.