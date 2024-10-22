خطوة تلو الخطوة... شي جين بينغ يمضي بتعاون بريكس قدما



باعتباره نصيرا راسخا لتعاون بريكس، شبه شي ذات يوم أعضاءها الخمسة آنذاك بأصابع اليد الخمسة: فهي تتباين في الطول حال بسطها، ولكن تُشكل قبضة قوية عند ضمها لبعضها البعض. والآن بعدما كبرت اليد وأصبحت أقوى مع توسيع عضويتها في العام الماضي، فإن جوهر الاستعارة التي استخدمها شي يزداد أهمية.



مع استمرار العالم في خوض فترة جديدة من الاضطرابات والتحولات، يُتوقّع أن يساعد زعيم أكبر دولة نامية في توجيه مجموعة بريكس، ذات المكانة الريادية في الجنوب العالمي، إلى الاضطلاع بدور أكبر في بناء مستقبل مشترك أفضل للبشرية.



-- القيمة الذهبية

تُعرف مجموعة بريكس، وهي اختصار يشير إلى الأحرف الأولى من أسماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، باللغة الصينية بـ"الطوب الذهبي"، وهو ما يشير إلى التفاؤل بشأن إمكاناتها العظيمة ومستقبلها المشرق.



تتجلى هذه النظرة المتفائلة بوضوح في تفاعل شي مع المجموعة. فهو يضع مجموعة بريكس دائما في مقدمة أجندة السياسة الخارجية للصين إذ كان أول ظهور له في هذا المحفل متعدد الأطراف كرئيس للصين في قمة بريكس عام 2013 في ديربان بجنوب أفريقيا، وزار جميع دول بريكس الأربع الأخرى خلال العامين الأولين من رئاسته.

ومن جانبه، أشار بون ناغارا، الباحث البارز في الشؤون الصينية بماليزيا، إلى أن "الصين تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ ساهمت بشكل كبير في نجاح مجموعة بريكس".



بفضل الجهود المشتركة لأعضائها، ظلت القيمة الذهبية لمجموعة بريكس في ارتفاع مستمر، إذ تُظهر بيانات البنك الدولي أن حصة بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمت من 18 في المائة في عام 2010 إلى حوالي 26 في المائة في عام 2021، مع تسجيل زيادات في جميع السنوات خلال تلك الفترة.









الرئيس الصيني شي جين بينغ في صورة جماعية مع قادة آخرين خلال المشاركة في حوار بريكس بلس وبريكس أفريقيا في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في 24 أغسطس 2023. (شينخوا)

ومن بين محركات نموها الملحوظ هو التوجه القوي نحو تحقيق نتائج فعلية. وقد أكد شي ذات مرة على أن "بريكس ليست محفلا للكلام، بل مجموعة عمل تُنجز الأمور".



وانطلاقا من هذه الروح، يشكل التعاون العملي دوما أساس آلية مجموعة بريكس، ومن خير الأمثلة على ذلك إطلاق بنك التنمية الجديد. وقد وافقت هذه المؤسسة متعددة الأطراف، ومقرها شانغهاي، على 105 مشاريع في جميع الدول الأعضاء بقيمة تقارب 35 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023.



وفي ضوء الاحتياجات التنموية المتنامية لمجموعة بريكس، اتفق شي في قمة عام 2017 التي عُقدت في مدينة شيامن الساحلية بالصين مع قادة الدول الأعضاء الأخرى على دمج التبادلات الثقافية والشعبية رسميا في محركات تعاون مجموعة بريكس، من أجل مواصلة تعزيز الرباط القائم بين هذه الدول وتدعيم أساس التفاعل داخل مجموعة بريكس.



وشهد تعاون بريكس الذي تحركه المحركات الثلاثة، وهي السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، فضلا عن التبادلات الثقافية والشعبية، تقدما أكثر جوهرية ودعما شعبيا متناميا.



وقد قال وانغ لي، مدير مركز أبحاث تعاون بريكس في جامعة بكين للمعلمين، إن القيمة الفريدة لتعاون بريكس تتخطى الجوانب الاقتصادية فيما تُعد هذه الآلية ابتكارا للتعاون الدولي، وذلك في اختلاف واضح عن بعض التحالفات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية الحمائية والحصرية في الغرب.







تظهر هذه الصورة الملتقطة من الجو في 28 سبتمبر 2021 مبنى المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شانغهاي بشرق الصين. (شينخوا)



وعلى حد تعبير شي، فإن تعاون مجموعة بريكس يتجاوز الصيغة القديمة للتحالفات السياسية والعسكرية، والعقلية القديمة المتمثلة في رسم الخطوط على أساس الإيديولوجيا، فضلا عن المفهوم العتيق المتمثل في "أنت تربح وأنا أخسر" و"الفائز يأخذ كل شيء".



إن هذا السجل الذهبي، كما أشار العديد من المراقبين، لم يقضِ فقط على العديد من الادعاءات المتشائمة مثل تلك التي تقول إن مجموعة بريكس ليست سوى "مجموعة مختلطة"، بل عمل أيضا بشكل كبير على زيادة جاذبيتها لبقية العالم.



-- بريكس الأكبر

في صباح يوم 24 أغسطس من العام الماضي، اهتز مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرغ بالتصفيق المدوي عند لحظة الإعلان عن التوسع التاريخي لمجموعة بريكس. وقال شي في المؤتمر الصحفي إن ذلك يدل على "تصميم دول بريكس والدول النامية على الاتحاد".



منذ إنشاء آلية البريكس، ظل الالتزام بالانفتاح والشمولية راسخا عند أعضائها. وأكد شي مرارا أن دول بريكس لا تجتمع في ناد مغلق أو مجموعة حصرية. وذكر، في أول مشاركة له بقمة بريكس في ديربان في عام 2013، بأنه "لا يمكن لشجرة واحدة أن تشكل غابة".

وبعد عام في قمة فورتاليزا في البرازيل، طرح "روح بريكس" المتمثلة في الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع.



بمثل هذا العقلية المنفتحة، طورت المجموعة تقليدا يتمثل في دعوة قادة دول أخرى إلى قممها. ثم في اجتماع عام 2017، الذي جرى في مدينة شيامن الساحلية العريقة التي تطورت لتصبح مركزا ديناميكيا للانفتاح والإصلاح في الصين، بنى شي على النشاط التواصلي هذا وطرح برنامج "بريكس بلس"، مما شجع على مشاركة أكبر من جانب الأسواق الناشئة الأخرى والدول النامية.



في الواقع، تصادف أن مدينة شيامن في جنوب الصين هي المكان الذي جاء فيه شي للعمل كنائب لرئيس البلدية في عام 1985 وهو بلغ من العمر 32 عاما. وفي الوقت الراهن، وبمبادرة من شي، أقيمت هناك قاعدة ابتكار تابعة لشراكة بريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة.



على مر السنين، ومع التغيرات العميقة التي أعادت تشكيل العالم بدرجة نادرا ما شهدها التاريخ، أيد الرئيس الصيني بثبات الانفتاح والتعاون. وقال شي، في قمة بريكس الـ14 في عام 2022، إنه "في ظل الظروف الجديدة، من الأهمية بمكان أن تواصل دول بريكس التنمية بأبواب مفتوحة وأن تعزز التعاون بأذرع مفتوحة".

وبعد مرور عام، اجتمعت أكثر من 60 دولة في جوهانسبرغ لحضور قمة البريكس. وقال شي إن الاجتماع "ليس ممارسة لمطالبة الدول بالانحياز إلى جانب، ولا ممارسة لخلق مواجهة بين الكتل، بل هو مسعى لتوسيع هيكل السلام والتنمية".





وبخلاف الدول التي أصبحت أعضاء جدد كاملي العضوية في أول يناير 2024، تقدمت أكثر من 30 دولة رسميا للانضمام إلى بريكس بينما تسعى العديد من الدول النامية الأخرى إلى إجراء تعاون أعمق مع المجموعة.



وقال مكري علييف، مدير مجلس إدارة قاعدة بريكس للابتكار في شيامن، إن "هناك سببا وراء اختيار هذه الدول الانضمام إلى بريكس، لأنهم يرون المستقبل وهم يرون الإمكانات والفرص داخل بريكس".









امرأة تغسل الأواني عند خط أنابيب التزود بالمياه في قرية غورا في بوبال، حاضرة ولاية ماديا براديش الهندية، في 22 يونيو 2022. ويقوم بنك التنمية الجديد بتمويل مشروع إمداد المياه للمناطق الريفية. (شينخوا)



-- صوت أكبر



بعد ثلاثة أشهر من قرار توسيعها، عقدت بريكس قمة مشتركة غير عادية حول الوضع في غزة مع قادة الأعضاء المدعوين وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكان ذلك الاجتماع هو الأول من نوعه للمجموعة. ومثل الاجتماع، كما قال شي، "بداية جيدة" لتعاون بريكس بعد توسيع المجموعة.

وتعليقا على هذه القمة، قالت قناة ((الجزيرة)) إن الدول الرائدة في الجنوب العالمي تبحث عن "صوت أكبر في نظام عالمي يهيمن عليه الغرب". وقال ستيفن غروزد، المحلل في معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية "إنه أمر يعكس حزما وثقة متزايدين لمجموعة بريكس لا انتظارا للغرب".





وتعتبر بريكس هي قوة مهمة في تشكيل المشهد الدولي. وكان الدفع باتجاه نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا موضوعا ثابتا في تصريحات شي بشأن تعاون بريكس.





ومن شأن التنسيق الفعال بين أعضاء المجموعة ودول الجنوب العالمي الأخرى أن "يضيف المزيد من الطوب إلى هيكل الحوكمة العالمية"، كما قال الخبير الصيني في جامعة بكين للمعلمين وانغ لي.





ويجسد بنك التنمية الجديد هذا الجهد. واعتبر شي "إنشاء البنك بمثابة مكمل مفيد وتحسين للنظام المالي الحالي، وهو ما يمكن أن يشجع على تفكير أعمق وإصلاحات أكثر نشاطا في النظام المالي العالمي".







زائرة تتفرج على مجسم مصغر لقطار مترو شيامن في معرض بريكس للثورة الصناعية الجديدة 2024 في شيامن بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين في 10 سبتمبر 2024. (شينخوا)





وخلال اجتماعه مع ديلما روسيف، الرئيسة البرازيلية الأسبق ورئيسة البنك الجديد، في بكين في 2023، دعا شي بنك التنمية الجديد إلى المساعدة في تحديث المزيد من البلدان النامية.

واتفقت روسيف مع رؤية شي، قائلة "إنها رؤية تتسق مع رغبتنا في عدم تحدث بريكس عن عدد قليل من البلدان فقط، فما نريده هو أن تكون معظم الدول جزءا من بريكس".





فتعزيز الحوكمة العالمية-- كما أشار شي-- هو الخيار الصحيح، إذا كان المجتمع الدولي يعتزم تقاسم فرص التنمية والتصدي للتحديات العالمية.

وقال خبير الاستثمار العالمي جيف دي أوبدايك "من الناحية الاقتصادية، تدفع الدول غير الغربية-- مع بريكس في الطليعة-- العالم إلى واقع جديد: وضع قائم اقتصادي واجتماعي ونقدي ناشئ يقلب ما قبله العالم على أنه طبيعي لما يقرب من ثمانية عقود".

ورأى قوان تشاو يوي، الباحث في معهد الدراسات الأوراسية بجامعة رنمين الصينية، أن تعاون بريكس "ليس معاديا للغرب ولا يهدف إلى الإطاحة بالنظام العالمي القائم، بل إصلاح جوانبه غير العادلة بشكل بناء لإعطاء المزيد من الفرص للعالم النامي".



ويؤكد شي أن التنمية حق غير قابل للتصرف لجميع البلدان، وليست امتيازا لعدد قليل من البلدان. وفي إطار رؤيته الكبرى لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، تتعاون الصين مع البلدان النامية الأخرى في دفع عملية التحديث الخاصة بكل منها.









زائرة تتفرج على مجسم مصغر لقطار مترو شيامن في معرض بريكس للثورة الصناعية الجديدة 2024 في شيامن بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين في 10 سبتمبر 2024. (شينخوا)



وقال شي في مناسبات مختلفة إن الصين ستظل دائما عضوا في الجنوب العالمي والعالم النامي.





وقال قوان "لقد بعث الرئيس شي برسالة واضحة للغاية مفادها أن الصين ستتحد مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى في عملية التحديث العالمي، وستتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب".