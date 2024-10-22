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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

10/22/2024 4:46:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.22 بالمئة، ليصل مؤشرها إلى مستوى 2398 نقطة.


وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 4.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1999 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة شهدت انخفاضًا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.
- (بترا)

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