جمهور الفيصلي.. غضب عارم ومطالبات بلجنة فنية وتوضيحات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان- طالب عدد كبير من جمهور النادي الفيصلي، إدارة النادي بتوضيحات مقنعة حول سبب تردي نتائج الفريق في بطولة دوري المحترفين، خاصة فيما يتعلق بنوعية اللاعبين المستقطبين، مؤكدا في نفس الوقت الحاجة للجنة فنية حقيقية قادرة على تقييم مسيرة الفريق وتعاقداته مع اللاعبين والمدربين.
وصب الجمهور غضبه على إدارة ناديه والجهاز الفني واللاعبين، وظهرت علامات الغضب والقلق على وجوه محبي "الأزرق"، بعد الخسارة أمام فريق الحسين إربد بهدف مقابل لا شيء، في آخر مباريات
الأسبوع السابع من دوري المحترفين لكرة القدم، حيث شكل نزيف الفريق لـ 11 نقطة في أول 7 مباريات صدمة لعشاق "الزعيم" الذي ربما لم يعش هذه الحالة حتى في أسوأ ظروفه الفنية.
واعتبرت الجماهير أن مشوار الفيصلي في الدوري الحالي يعد نكسة كروية، تضرب بشكل كبير ومؤثر آماله في استرداد لقب الدوري، خصوصا في ظل وجود فرق متربصة باللقب مثل الحسين إربد والأهلي والرمثا والوحدات.
ولم يقدم المدير الفني السوري رأفت محمد أوراق اعتماده التي تكشف عن تدارك أخطاء الفريق سواء الهجومية أو الدفاعية، فخسر الفريق في عهده 7 نقاط من 12 نقطة متاحة، وأصبح موقف الفيصلي صعبا للغاية في المنافسة وهو أمر لا تقبله الجماهير، خصوصا أنه لم يمض من عمر الدوري سوى أسابيع محدودة.
وتبدو محصلة الفيصلي في الدوري حتى الآن غير مشجعة ومقلقة، فتعادل في أول مواجهتين بقيادة المدير الفني أحمد هايل أمام معان من دون أهداف، والسلط بنفس النتيجة، أدى إلى فسخ عقده في خطوة غير مدروسة، ليقود مساعده مؤيد أبو كشك "الأزرق" في المواجهة الثالثة أمام فريق شباب الأردن ويخرج فائزا 3-2، ليتم استقطاب المدرب السوري رأفت محمد، الذي تعادل مع الأهلي 1-1، وأمام الوحدات بنفس النتيجة، وخسر أمام الحسين إربد بهدف نظيف، وفاز على العقبة 3-1، لتكون الحصيلة فوزين و4 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل 9 أهداف ودخل مرمى حارسه 7 أهداف بالمركز الخامس.
وتنتظر جماهير الفيصلي خطوات عملية من الإدارة، أملا في ايقاف انحدار النتائج، مطالبين بلجنة فنية من أبناء النادي، تساعد الإدارة في تسيير الأمور الفنية، بعدما ظهرت أكثر من علامة استفهام حول التعاقدات المحلية والأجنبية.
وطلب المشجع منذر العبادي من إدارة الفيصلي تفسيرا مقنعا للتعاقدات المحلية والأجنبية والمسؤول عنها، حيث إن التعاقدات لم تثر الفريق، خاصة المحترفين الأجانب، وبعض اللاعبين المحليين، معتبرين أن اللاعبين الشباب أمثال أنس الخب هم الأفضل في الفريق.
وقال المشجع علي الزبيدي:" للأسف المكتوب يقرا من عنوانه، الفيصلي في حالة فنية غير مستقرة، موسم للنسيان خصوصا في بطولة الدوري، التعاقدات الجديدة لم تمنح الفيصلي الأفضلية الفنية ولم تساهم في تحقيق طموحات الجماهير، وهذا أمر متوقع حيث لا توجد لجنة فنية، والإدارة هي من تتعاقد.. تقيل وتستقطب.
وبين: "أن المطلوب جردة حساب من الإدارة للجماهير تبين طريقة اختيار وإقالة المدربين والتعاقدات مع اللاعبين، والتركيز على المرحلة المقبلة، وعلى منح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة في المباريات، وإعادة تقييم اللاعبين بين المرحلتين، والعمل على تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، سواء محليون أو أجانب في فترة القيد الثانية".
ويرى المشجع عمر العمد، أن المطلوب في المرحلة المقبلة إعادة تقييم اللاعبين، ومحاسبة المدرب على النتائج، إضافة إلى تحسين الصورة الفنية، والتركيز على بطولتي الدرع وكأس الأردن.
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