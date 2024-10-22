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جمهور الفيصلي.. غضب عارم ومطالبات بلجنة فنية وتوضيحات

10/22/2024 4:46:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- طالب عدد كبير من جمهور النادي الفيصلي، إدارة النادي بتوضيحات مقنعة حول سبب تردي نتائج الفريق في بطولة دوري المحترفين، خاصة فيما يتعلق بنوعية اللاعبين المستقطبين، مؤكدا في نفس الوقت الحاجة للجنة فنية حقيقية قادرة على تقييم مسيرة الفريق وتعاقداته مع اللاعبين والمدربين.
وصب الجمهور غضبه على إدارة ناديه والجهاز الفني واللاعبين، وظهرت علامات الغضب والقلق على وجوه محبي "الأزرق"، بعد الخسارة أمام فريق الحسين إربد بهدف مقابل لا شيء، في آخر مباريات الأسبوع السابع من دوري المحترفين لكرة القدم، حيث شكل نزيف الفريق لـ 11 نقطة في أول 7 مباريات صدمة لعشاق "الزعيم" الذي ربما لم يعش هذه الحالة حتى في أسوأ ظروفه الفنية.
واعتبرت الجماهير أن مشوار الفيصلي في الدوري الحالي يعد نكسة كروية، تضرب بشكل كبير ومؤثر آماله في استرداد لقب الدوري، خصوصا في ظل وجود فرق متربصة باللقب مثل الحسين إربد والأهلي والرمثا والوحدات.
ولم يقدم المدير الفني السوري رأفت محمد أوراق اعتماده التي تكشف عن تدارك أخطاء الفريق سواء الهجومية أو الدفاعية، فخسر الفريق في عهده 7 نقاط من 12 نقطة متاحة، وأصبح موقف الفيصلي صعبا للغاية في المنافسة وهو أمر لا تقبله الجماهير، خصوصا أنه لم يمض من عمر الدوري سوى أسابيع محدودة.
وتبدو محصلة الفيصلي في الدوري حتى الآن غير مشجعة ومقلقة، فتعادل في أول مواجهتين بقيادة المدير الفني أحمد هايل أمام معان من دون أهداف، والسلط بنفس النتيجة، أدى إلى فسخ عقده في خطوة غير مدروسة، ليقود مساعده مؤيد أبو كشك "الأزرق" في المواجهة الثالثة أمام فريق شباب الأردن ويخرج فائزا 3-2، ليتم استقطاب المدرب السوري رأفت محمد، الذي تعادل مع الأهلي 1-1، وأمام الوحدات بنفس النتيجة، وخسر أمام الحسين إربد بهدف نظيف، وفاز على العقبة 3-1، لتكون الحصيلة فوزين و4 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل 9 أهداف ودخل مرمى حارسه 7 أهداف بالمركز الخامس.
وتنتظر جماهير الفيصلي خطوات عملية من الإدارة، أملا في ايقاف انحدار النتائج، مطالبين بلجنة فنية من أبناء النادي، تساعد الإدارة في تسيير الأمور الفنية، بعدما ظهرت أكثر من علامة استفهام حول التعاقدات المحلية والأجنبية.
وطلب المشجع منذر العبادي من إدارة الفيصلي تفسيرا مقنعا للتعاقدات المحلية والأجنبية والمسؤول عنها، حيث إن التعاقدات لم تثر الفريق، خاصة المحترفين الأجانب، وبعض اللاعبين المحليين، معتبرين أن اللاعبين الشباب أمثال أنس الخب هم الأفضل في الفريق.
وقال المشجع علي الزبيدي:" للأسف المكتوب يقرا من عنوانه، الفيصلي في حالة فنية غير مستقرة، موسم للنسيان خصوصا في بطولة الدوري، التعاقدات الجديدة لم تمنح الفيصلي الأفضلية الفنية ولم تساهم في تحقيق طموحات الجماهير، وهذا أمر متوقع حيث لا توجد لجنة فنية، والإدارة هي من تتعاقد.. تقيل وتستقطب.
وبين: "أن المطلوب جردة حساب من الإدارة للجماهير تبين طريقة اختيار وإقالة المدربين والتعاقدات مع اللاعبين، والتركيز على المرحلة المقبلة، وعلى منح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة في المباريات، وإعادة تقييم اللاعبين بين المرحلتين، والعمل على تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، سواء محليون أو أجانب في فترة القيد الثانية".
ويرى المشجع عمر العمد، أن المطلوب في المرحلة المقبلة إعادة تقييم اللاعبين، ومحاسبة المدرب على النتائج، إضافة إلى تحسين الصورة الفنية، والتركيز على بطولتي الدرع وكأس الأردن.

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