بعمر الـ48.. توتي يفكر في العودة من الاعتزال

ولم يخفِ توتي، أسطورة نادي روما الإيطالي، أبداً أن التوقف عن اللعب كان بمثابة صدمة له في عام 2017، عندما وضع حداً لمسيرته الكروية، وقد فعل ذلك تحت ضغط من إدارة روما أكثر من إرادته الشخصية.



وشعر توتي بالرغبة في مواصلة ممارسة كرة القدم، وكلمات وداعه المؤثرة "أنا خائف، اسمح لي أن أخاف"، أوضحت رغبته في استكمال مسيرته الكروية، ولا تزال هذه الرغبة حية في داخله، حتى وهو في عمر 48 عاماً، مما يجعله يفكر في عودة مذهلة.



خلال حدث نظمته إحدى شركات صناعة السيارات، كشف قائد نادي روما السابق عن تلقيه اتصالات مهمة في الأشهر الأخيرة: "كانت هناك أندية من الدوري الإيطالي اتصلت بي، وأعترف أنهم جعلوني أفكر في شيء مجنون".



وأضاف: "سيكون الأمر صعباً، لكن في الحياة لا تقول أبداً لا. هناك لاعبين عادوا بعد سنوات من اعتزالهم. الأمر يعتمد أيضاً على المكان الذي تلعب فيه، مع كل الاحترام الواجب، على الرغم من أنه للعودة إلى الدوري الإيطالي، سأحتاج إلى التدرب بشكل جيد جداً".



وتحدث نجم روما السابق بجدية عن موضوع العودة إلى الملاعب في السنوات الأخيرة، حيث شارك في العديد من الأحداث والبطولات الودية، وصرح عدة مرات أنه "مع المستوى الحالي للدوري الإيطالي، يمكنه الاستمرار في لعب دور مهم على أرض الملعب. لقد تخيل المهاجم الأسطوري بالفعل مقدار الوقت الذي سيحتاجه ليكون جاهزاً".



وقال: "في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر يمكنني اللعب. إذا اضطررت إلى القيام بشيء مجنون، فسأفعل ذلك في إيطاليا، وليس في الخارج. إذا اتصل بي إنتر، سأساعده في غرفة تبديل الملابس".



وتابع: "عندما تقلب الصفحة، فإنك لا تعرف أبداً ما سيأتي. لم يكن قراري، ربما لهذا السبب بقيت هذه الرغبة بداخلي. هناك بداية ونهاية لكل شيء، لكن تلك النافذة ظلت مفتوحة في داخلي. من الواضح أن هناك قميصاً واحداً لن أرتديه أبداً: "لاتسيو؟ لم أفكر حتى في ذلك".