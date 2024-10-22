Tuesday, 22 October 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعمر الـ48.. توتي يفكر في العودة من الاعتزال

10/22/2024 4:46:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما، بأنه تلقى العديد من العروض من أندية الدوري الإيطالي للعودة لممارسة كرة القدم من جديد، منذ أن أعلن اعتزاله مع ناديه في عام 2017، عن عمر يناهز 41 عاماً.

ولم يخفِ توتي، أسطورة نادي روما الإيطالي، أبداً أن التوقف عن اللعب كان بمثابة صدمة له في عام 2017، عندما وضع حداً لمسيرته الكروية، وقد فعل ذلك تحت ضغط من إدارة روما أكثر من إرادته الشخصية.


وشعر توتي بالرغبة في مواصلة ممارسة كرة القدم، وكلمات وداعه المؤثرة "أنا خائف، اسمح لي أن أخاف"، أوضحت رغبته في استكمال مسيرته الكروية، ولا تزال هذه الرغبة حية في داخله، حتى وهو في عمر 48 عاماً، مما يجعله يفكر في عودة مذهلة.

خلال حدث نظمته إحدى شركات صناعة السيارات، كشف قائد نادي روما السابق عن تلقيه اتصالات مهمة في الأشهر الأخيرة: "كانت هناك أندية من الدوري الإيطالي اتصلت بي، وأعترف أنهم جعلوني أفكر في شيء مجنون".


وأضاف: "سيكون الأمر صعباً، لكن في الحياة لا تقول أبداً لا. هناك لاعبين عادوا بعد سنوات من اعتزالهم. الأمر يعتمد أيضاً على المكان الذي تلعب فيه، مع كل الاحترام الواجب، على الرغم من أنه للعودة إلى الدوري الإيطالي، سأحتاج إلى التدرب بشكل جيد جداً".

وتحدث نجم روما السابق بجدية عن موضوع العودة إلى الملاعب في السنوات الأخيرة، حيث شارك في العديد من الأحداث والبطولات الودية، وصرح عدة مرات أنه "مع المستوى الحالي للدوري الإيطالي، يمكنه الاستمرار في لعب دور مهم على أرض الملعب. لقد تخيل المهاجم الأسطوري بالفعل مقدار الوقت الذي سيحتاجه ليكون جاهزاً".

وقال: "في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر يمكنني اللعب. إذا اضطررت إلى القيام بشيء مجنون، فسأفعل ذلك في إيطاليا، وليس في الخارج. إذا اتصل بي إنتر، سأساعده في غرفة تبديل الملابس".

وتابع: "عندما تقلب الصفحة، فإنك لا تعرف أبداً ما سيأتي. لم يكن قراري، ربما لهذا السبب بقيت هذه الرغبة بداخلي. هناك بداية ونهاية لكل شيء، لكن تلك النافذة ظلت مفتوحة في داخلي. من الواضح أن هناك قميصاً واحداً لن أرتديه أبداً: "لاتسيو؟ لم أفكر حتى في ذلك".


MENAFN22102024000072011014ID1108805778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث