كيف تتجنب جفاف البشرة في فصل الخريف؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع تغير الفصول، خصوصاً من الصيف إلى الخريف، تتغير احتياجات البشرة أيضاً. يعاني العديد من الناس من جفاف البشرة في هذا الوقت من السنة بسبب الظروف المناخية التي تصبح أقل رطوبة وأبرد.
وإذا لم نُعِر بشرتنا الاهتمام المناسب، فقد يتفاقم الجفاف ويتسبب في مشاكل جلدية أكثر تعقيدًا مثل التقشر، الاحمرار، والحكة. في هذا المقال، سنتناول أسباب جفاف البشرة في فصل الخريف، أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة، وأهم النصائح للحفاظ على بشرتك نضرة وناعمة.
أسباب جفاف البشرة في فصل الخريف
فهم أسباب جفاف البشرة في هذا الفصل يساعد في الوقاية منه. وإليك أهم هذه الأسباب:
-انخفاض الرطوبة: مع برودة الجو في فصل الخريف ، تنخفض نسبة الرطوبة في الهواء، مما يؤدي إلى فقدان البشرة للترطيب الطبيعي. يتبخر الماء من الجلد بشكل أسرع في هذه الأجواء الجافة، مما يترك البشرة جافة ومتقشرة.
-التعرض للرياح الباردة: الرياح الباردة التي ترافق الخريف تعمل على إزالة الزيوت الطبيعية من سطح الجلد. عندما تفقد البشرة هذه الزيوت، تصبح أكثر عرضة للجفاف والتشققات.
-الانتقال من الداخل إلى الخارج: الانتقال بين الأماكن الداخلية المدفأة، والتي تكون جافة عادة، إلى الهواء البارد بالخارج يمكن أن يجهد البشرة. هذه التغييرات السريعة في درجات الحرارة تؤدي إلى فقدان الترطيب، مما يتسبب في جفاف الجلد.
-الاستحمام بالماء الساخن: قد يبدو الاستحمام بالماء الساخن في فصل الخريف ممتعًا، ولكن استخدام الماء الساخن لفترات طويلة يمكن أن يزيد من جفاف البشرة، حيث يعمل على تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة في فصل الخريف
تعتبر الزيوت الطبيعية من أهم الحلول الفعالة في مواجهة جفاف البشرة. بفضل مكوناتها الغنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية، فإنها تقدم حماية مكثفة وترطيبًا عميقًا للبشرة. إليك بعض أفضل الزيوت التي يُنصح باستخدامها في فصل الخريف:
-زيت الأرغان: يُطلق عليه "الذهب السائل"، فهو غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تساعد في تغذية البشرة وترطيبها. يعمل زيت الأرغان على الحفاظ على نعومة البشرة وحمايتها من الجفاف، بالإضافة إلى تقليل التجاعيد وتعزيز مرونتها.
-زيت جوز الهند : زيت جوز الهند مشهور بقدرته الفائقة على الترطيب. يمتاز بقدرته على التغلغل العميق في البشرة، مما يساعد في استعادة الترطيب الطبيعي وحماية البشرة من العوامل الخارجية. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مناسباً للبشرة الحساسة.
-زيت اللوز الحلو : يحتوي زيت اللوز الحلو على نسبة عالية من فيتامين A و E، وهما من العناصر الضرورية لصحة الجلد. يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة وتجديد خلاياها، بالإضافة إلى توفير ترطيب عميق يدوم طويلاً.
-زيت الجوجوبا: يُعتبر زيت الجوجوبا من أقرب الزيوت الطبيعية إلى الزيوت التي تنتجها البشرة نفسها، مما يجعله خياراً ممتازاً للحفاظ على توازن البشرة. يساعد في ترطيب البشرة من دون أن يتركها دهنية، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجلد.
-زيت الأفوكادو: بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والأحماض الدهنية، يُعد زيت الأفوكادو مثالياً لترطيب البشرة الجافة والمتشققة. يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يعزز مرونة البشرة ويحميها من الجفاف.
نصائح فعّالة للعناية بالبشرة في فصل الخريف
بالإضافة إلى استخدام الزيوت الطبيعية، هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة البشرة خلال هذا الفصل:
-استخدام مرطبات غنية: مع تغير الطقس، تحتاج البشرة إلى مرطبات تحتوي على مكونات غنية مثل الزيوت والزبدة الطبيعية (كزبدة الشيا أو زبدة الكاكاو). هذه المرطبات توفر حاجزاً واقياً يحافظ على رطوبة البشرة ويمنع فقدان الماء.
-الابتعاد عن الصابون الصناعي: الكثير من أنواع الصابون تحتوي على مواد كيميائية قاسية تُجرد البشرة من زيوتها الطبيعية. يُفضل استخدام منظفات لطيفة تحتوي على مكونات مرطبة تحافظ على توازن البشرة.
-شرب كميات كافية من الماء: ترطيب البشرة يبدأ من الداخل. حتى في فصل الخريف عندما يقل الشعور بالعطش، يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء للمساعدة في ترطيب البشرة من الداخل.
-استخدام الواقي الشمسي: قد يعتقد البعض أن استخدام واقي الشمس يُقتصر على فصل الصيف، لكن الأشعة فوق البنفسجية تظل ضارة طوال العام. استخدام واقي شمس بدرجة حماية مناسبة يحمي البشرة من التلف الذي قد يؤدي إلى جفافها.
-تجنب الماء الساخن عند الاستحمام: الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يزيد من جفاف البشرة. يُفضل استخدام الماء الفاتر للحفاظ على زيوت البشرة الطبيعية.
-تقشير البشرة بانتظام: التقشير اللطيف يساعد في إزالة الخلايا الميتة التي تتراكم على سطح الجلد، مما يسمح للمرطبات بالتغلغل بعمق أكبر. ولكن يجب الحذر من التقشير المفرط، حيث قد يتسبب في تهيج البشرة.
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