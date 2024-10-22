هل نجح الصحة العامة وحملات مكافحة التدخين بتخفيض أعداد المصابين بالسرطان؟

MENAFN - Alghad Newspaper) حنان بشارات

في وقت تستمر فيه وزارة الصحة بإطلاق حملات للتوعية باضرار التدخين، وإنفاذ قانون الصحة العامة، تبرز تساؤلات حول تأخر الحزم بتطبيق القانون، والتفتيش على المنشآت والتأكد من الالتزام بمواده، وهو ما تحجم الوزارة عن الإعلان عن إجراءاتها التفتيشية ونتائجها بشأنه، ومدى استجابة المؤسسات والأفراد لحملاتها.



فـ"الصحة" تنفذ الشهر الحالي حملة تفتيشية للرقابة على إنفاذ القانون، لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك، ضمن إطار تطبيق خطة عمل منبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين، وقد نفذت الشهر الماضي، حملة للتحقق من إنفاذ بنوده، وحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام بإجراءات السلامة العامة في المنشآت، للوصول إلى بيئة خالية من التدخين، وسط تساؤلات عن النتائج.



الوزارة التي تعمل على التأكد من تطبيق نظام تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013 والتعليمات رقم (1) و(2)، الصادرة بموجب النظام 2015، نفذت أيضا زيارات رقابية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنشآت الاقتصادية والسياحية، لكن دون إعلان أي نتائج أو آثار مترتبة عليها.



وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة د. فراس الهواري، أن كلفة علاج السرطان في الأردن سنويا تبلغ 350 مليون دينار، وهي في زيادة مضطردة، إذ ارتفعت الإصابات بالسرطان منذ العام 2015 لـ40 %، مؤكدا أن التدخين رأس أسباب ارتفاع الإصابات بالسرطان، ولا بد من إجراءات فورية لوقفها، متوقعا بأن تتجاوز أكثر من 50 % خلال أعوام، وأن 8 آلاف إصابة تحدث سنويا، إذ وفقا لإحصائيات الوزارة، ارتفعت نسبة السيدات المدخنات لأكثر من الضعف بين الأعوام 2004 و2019، كما ارتفع عدد الإصابات بالسرطانات التي تعاني منها السيدات بنسب واضحة في السنوات الأخيرة.



ويبدو ان التراخي بتطبيق القانون، سيرفع كلف معالجة السرطان في العام 2030 لأكثر من 500 مليون دينار، فنسب التدخين خرجت عن السيطرة، ما يستدعي التدخل واتخاذ إجراءات فورية لوقفه.



الهواري سبق وأكد أن الوزارة نفذت حملات أسفرت عن إغلاق محال تدخين قريبة من المدارس.



في المقابل، فإن توفير 28 عيادة لمعالجة الإدمان على التبغ بالمحافظات، لا يمكنها الحد من زيادة معدلاته في المملكة، ما يتطلب معالجة فورية وعاجلة وسريعة وحازمة، فالزيادة المضطردة بأمراض السرطان، سببها ممارسات غير صحية عمرها نحو 20 عاما، وعلى رأسها التدخين، وفقا للهواري، الذي أكد أن الأردن، هو الأعلى باستهلاك السجائر عالميا وبنسبة المدخنين.



واعتبر بأن وضع السرطان مقلق ومكلف، فيما تعمل الوزارة لحماية المواطن، في وقت لا يلاحظ فيه وجود تفعيل واضح وتطبيق للقانون وحظر للتدخين في الأماكن العامة والجامعات، علما بأن 40 % من أنواع الإصابة بالسرطان سببها التدخين، إذ بينت معلومات الوزارة حول ارتفاع كلفة علاج سرطان الرئة لـ3 أضعاف بين عامي 2004 و2024 جراء تطور العلاجات الجديدة، بينما يوجد 166/ 100 ألف إنسان إصابة بالسرطان بين الذكور، مقابل 149/ 100 ألف بين الإناث.



ويبقى السؤال، بأن الدول التي كافحت التدخين، سجلت انخفاضا بمعدلات الإصابة، فلماذا لا تنجح الأردن؟ وما الموانع ازاء ذلك؟ بينما يتوجب خفض أعداد المرضى بالكشف المبكر والوقاية، واتخاذ إجراءات للسيطرة عليه.



وكانت الحكومة أقرت نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024، عدلت بموجبه الضريبة المفروضة على الدخان؛ تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، وهذا التعديل يهدف للحد من الانتشار المتسارع للتدخين بأشكاله كافة، بخاصة لدى الأطفال، ومعالجة الاختلافات الكبيرة في الضريبة المفروضة على السجائر التقليدية وبدائلها.

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