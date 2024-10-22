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الملك يصل الرياض.. وولي عهد السعودية في مقدمة مستقبليه

10/22/2024 4:46:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي،ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان جلالته غادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى السعودية. وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.-(بترا - واس)

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