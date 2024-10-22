الملك يصل الرياض.. وولي عهد السعودية في مقدمة مستقبليه
التاريخ
10/22/2024 4:46:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. إلى الرياض اليوم.
وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي،ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان جلالته غادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى السعودية. وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.-(بترا - واس)
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