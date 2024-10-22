إنهاء العمل بمشروع إعادة تأهيل الحزام الدائري قبل موعده بـ4 أشهر



حيث باشرت الوزارة العمل في المشروع مع نهاية شهر نيسان الماضي، وكانت مدة العمل وفق عقود العطاء عشرة أشهر، إلا أن كوادر الوزارة والمقاول المنفذ تمكنت من إنجاز المشروع خلال ستة أشهر فقط.



وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ثمن جهود العاملين في هذا المشروع لسرعة انجاز المشروع والالتزام بأفضل المعايير والمواصفات الهندسية في تنفيذ الأعمال.

وقال أبو السمن أن هذا الطريق واحد من أهم الشرايين في العاصمة عمان حيث يربط جنوبها بشمالها ويعتبر خطا تجاريا واقتصاديا هاما لمروره من مناطق تحوي العديد من المنشئات الصناعية والتجارية كما أنه يربط العاصمة بمحافظة الزرقاء وبالطرق الدولية نحو العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية.



وتضمنت الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات من الخلطة الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من الدهانات الساخنة والعواكس الأرضية وأعمال صيانة الكندرين والحواجز المعدنية والخرسانية وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة.



وبلغ طول المشروع (18 كم) تقريبا لكل اتجاه تبدأ من منطقة جمرك عمان بإتجاه الزرقاء مروراً بمنطقة أبو علندا والرقيم وجسر المرسيدس ومنها إلى منطقة المستندة وإشارة الغاز، مرورا بصالحية العابد وإشارة نادي السباق وماركا ومنها الى أتوستراد عمان الزرقاء تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك).



وجاء هذا المشروع الذي بلغت كلفته 4.8 مليون دينار، ضمن خطة الوزارة الشمولية لإعادة تأهيل ورفع كفاءه شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة .