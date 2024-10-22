Tuesday, 22 October 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنهاء العمل بمشروع إعادة تأهيل الحزام الدائري قبل موعده بـ4 أشهر

10/22/2024 4:46:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة وتأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمان، قبل الموعد المقرر بأربعة أشهر.


حيث باشرت الوزارة العمل في المشروع مع نهاية شهر نيسان الماضي، وكانت مدة العمل وفق عقود العطاء عشرة أشهر، إلا أن كوادر الوزارة والمقاول المنفذ تمكنت من إنجاز المشروع خلال ستة أشهر فقط.


وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ثمن جهود العاملين في هذا المشروع لسرعة انجاز المشروع والالتزام بأفضل المعايير والمواصفات الهندسية في تنفيذ الأعمال.

وقال أبو السمن أن هذا الطريق واحد من أهم الشرايين في العاصمة عمان حيث يربط جنوبها بشمالها ويعتبر خطا تجاريا واقتصاديا هاما لمروره من مناطق تحوي العديد من المنشئات الصناعية والتجارية كما أنه يربط العاصمة بمحافظة الزرقاء وبالطرق الدولية نحو العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية.


وتضمنت الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات من الخلطة الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من الدهانات الساخنة والعواكس الأرضية وأعمال صيانة الكندرين والحواجز المعدنية والخرسانية وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة.


وبلغ طول المشروع (18 كم) تقريبا لكل اتجاه تبدأ من منطقة جمرك عمان بإتجاه الزرقاء مروراً بمنطقة أبو علندا والرقيم وجسر المرسيدس ومنها إلى منطقة المستندة وإشارة الغاز، مرورا بصالحية العابد وإشارة نادي السباق وماركا ومنها الى أتوستراد عمان الزرقاء تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك).


وجاء هذا المشروع الذي بلغت كلفته 4.8 مليون دينار، ضمن خطة الوزارة الشمولية لإعادة تأهيل ورفع كفاءه شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة .

MENAFN22102024000072011014ID1108805772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث