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واشنطن: بلينكن يزور الأردن غدا للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة

10/22/2024 4:46:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة الأردن، يوم غد الأربعاء، في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة الرامية الى بحث تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب واشنطن تايمز.


وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّ بلينكن "سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسيدعو أيضا إلى "حلّ دبلوماسي" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيث امتنعت الولايات المتّحدة حتى الآن عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".


كما سيتطرق بلينكن إلى قضايا "اليوم التالي" للحرب في غزة في ما يتعلق بمسائل إعادة إعمار القطاع والتي ستستغرق وقتا طويلا.- (بترا)

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