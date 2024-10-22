السفير العضايلة: تسهيلات للطلاب الأردنيين من خلال منصة ادرس في مصر

وأكد الدكتور عاشور خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة، عمق علاقات التعاون التي تربط بين الأردن ومصر، والتي انعكست على مختلف المجالات العلمية والثقافية والبحثية، مؤكداً الحرص على إدامة التنسيق في هذه المجالات وبما يخدم التحضيرات الجارية لأعمال الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.



وأشار إلى ترحيب مصر باستقبال الطلاب الأردنيين، مشيدًا بمعايير التقييم التي يضعها الأردن لضمان جودة المستوى التعليمي.



ولفت إلى تقديم التسهيلات اللازمة للطلاب الوافدين من خلال منصة "ادرس في مصر".



وأكد استمرار العمل لتطوير منظومة الطلاب الوافدين في مصر، وإشراكهم في تنظيم الأنشطة والفعاليات الطلابية مع أقرانهم المصريين حتى يحصلوا على تجربة تعليمية متميزة تساهم في بناء شخصيتهم في مختلف الجوانب.



من جانبه، أكد السفير العضايلة، اعتزاز الأردن بمستوى علاقات التعاون والتبادل الوثيق الذي يجمعه مع مصر في قطاع التعليم العالي، والذي حقق تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، مشيداً بالتعاون والتنسيق الذي تقدمه وزارة التعليم العالي في مصر وبما يعزز التبادل التعليمي بين البلدين، لا سميا في ظل ارتفاع أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية والارتفاع الملحوظ لأعداد الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات الأردنية، مع التقدم والتوسع الذي تشهده الجامعات الأردنية والمصرية.



وأشار إلى الجهود المبذولة من المختصين في كلا البلدين والجهود التشاورية المبذولة لتطوير البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الذي وقعته اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية في مختلف التخصصات الجامعية.



وأكد العضايلة، الحرص على دفع عجلة التعاون والتشبيك بين الجامعات والمراكز البحثية والباحثين في البلدين، سعياً لتنفيذ مشروعاتٍ بحثيةٍ علميةٍ من شأنها خدمة التقدم العلمي فيهما، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والأمن السيبراني والمناخ، والتي تحتاج لتحقيق ابتكارات علمية تنعكس على تقدّم وتطوّر قدرات المؤسسات العلمية والقطاعات العملية في الأردن ومصر.



وتم خلال اللقاء، عرض مقترحاتٍ لتطوير وتعزيز التعاون البيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتوسيع آفاقه بين الجامعات الأردنية والمصرية ومختلف المراكز والمعاهد، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعميم الفائدة العلمية. - (بترا)