الاحتلال يحرق مدرسة جديدة في جباليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحرقت قوات الاحتلال
الإسرائيلي الاثنين، مدرسة جديدة في جباليا، ضمن عملية إبادة جماعية واسعة ترتكبها
في شمال قطاع غزة.
وبذلك يصل
إجمالي عدد المدارس التي أضرم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها النيران خلال اليومين
الماضيين إلى 3 مدارس.
والمدارس التي أضرمت
فيها النيران؛ هي: "الكويت، و"حلب"، و"حمد" وهي المدارس
الرئيسية في جباليا.
وتولت إحراق هذه
المدارس كتيبة غفعاتي 432.
ولا يكاد يمر يوم إلا
ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة، أو أكثر بعد أن أصبحت المدارس
ملاذا للنازحين الهاربين من القصف.
ودمّر الاحتلال
الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 120 مدرسة وجامعة تدميرا كليا،
و332 مدرسة وجامعة جزئيا، حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
والخميس الماضي، أعلنت
وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا، شمالي
قطاع غزة بعد قصف مدرسة أبو حسين التي كانت تؤوي آلاف النازحين.
وعبر المفوض العام
للأونروا فيليب لازاريني عن اعتقاده بأن 100 ألف من سكان جباليا محاصرون. وقال إن
الوكالة لم تتمكن من إدخال أي إمدادات لهم، ولم تصلهم أي مساعدات منذ 3 أسابيع.
قصف المدنيين دون
تحذير
من جانبها، قالت
المسعفة نفين الدواوسة- الشاهدة على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركز إيواء تابع
للأونروا في مخيم جباليا- إن جيش الاحتلال لم يمهل النازحين ولم يعطهم وقتا كافيا
للمغادرة قبل أن يقصفهم، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين
معظمهم أطفال.
وأفادت قناة "الجزيرة"
أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواطنين، بينهم أطفال، أثناء سعيهم للحصول
على الماء.
وبدعم أميركي واسع،
خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين
الأول 2023 أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط
دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
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