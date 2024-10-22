Tuesday, 22 October 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يحرق مدرسة جديدة في جباليا

10/22/2024 4:46:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحرقت ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، مدرسة جديدة في جباليا، ضمن عملية إبادة جماعية واسعة ترتكبها في شمال قطاع غزة.
‏وبذلك يصل إجمالي عدد المدارس التي أضرم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها النيران خلال اليومين الماضيين إلى 3 مدارس.

والمدارس التي أضرمت فيها النيران؛ هي: "الكويت، و"حلب"، و"حمد" وهي المدارس الرئيسية في جباليا.

وتولت إحراق هذه المدارس كتيبة غفعاتي 432.

ولا يكاد يمر يوم إلا ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة، أو أكثر بعد أن أصبحت المدارس ملاذا للنازحين الهاربين من القصف.

ودمّر الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 120 مدرسة وجامعة تدميرا كليا، و332 مدرسة وجامعة جزئيا، حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة بعد قصف مدرسة أبو حسين التي كانت تؤوي آلاف النازحين.

وعبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن اعتقاده بأن 100 ألف من سكان جباليا محاصرون. وقال إن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي إمدادات لهم، ولم تصلهم أي مساعدات منذ 3 أسابيع.


قصف المدنيين دون تحذير
من جانبها، قالت المسعفة نفين الدواوسة- الشاهدة على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركز إيواء تابع للأونروا في مخيم جباليا- إن جيش الاحتلال لم يمهل النازحين ولم يعطهم وقتا كافيا للمغادرة قبل أن يقصفهم، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين معظمهم أطفال.

وأفادت قناة "الجزيرة" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواطنين، بينهم أطفال، أثناء سعيهم للحصول على الماء.

وبدعم أميركي واسع، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

MENAFN22102024000072011014ID1108805768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث