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مجددا.. بلينكن يزور الشرق الأوسط لنزع فتيل الصراع

10/22/2024 4:46:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط الاثنين، بهدف بدء مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب على غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.
وتأتي جولة بلينكن بالمنطقة في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة وضد جماعة حزب الله في لبنان، وهي الحادية عشرة له منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ونفذت إسرائيل ضربات عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين، إحداها قرب مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المستشفى الحكومي الرئيسي في العاصمة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أربعة أشخاص استشهدوا، بينهم طفل، وأصيب 24 آخرون.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "هدفا لحزب الله" بالقرب من المستشفى دون أن تتعرض المنشأة لأضرار، مضيفا أن الجماعة المسلحة "تعمل بشكل ممنهج على وضع أصولها بين السكان المدنيين".

واغتالت إسرائيل قادة من حزب الله في لبنان، وبينهم الأمين العام حسن نصر الله، إلى جانب قادة من حماس في غزة دون إظهار أي علامة على تخفيف هجماتها البرية والجوية.

كان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار الأسبوع الماضي، بعد عملية بحث دامت عاما انتصارا كبيرا لإسرائيل. لكن القادة الإسرائيليين يقولون إن الحرب يجب أن تستمر لحين القضاء على الحركة الفلسطينية لأنها تشكل تهديدا عسكريا وأمنيا لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قالت إيران وحلفاؤها إن اغتيال السنوار في معركة بالأسلحة النارية مع جنود إسرائيليين في غزة لن يضعف عزيمتهم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء الحرب في غزة وكيف يمكن وضع خطة لما بعد الحرب في القطاع وكيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.

واشنطن: قرار الأمم المتحدة وحده غير كاف
في غضون ذلك، أجرى المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين محادثات مع مسؤولين لبنانيين في بيروت الاثنين، بشأن شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله، بعدما قصفت إسرائيل فروعا لمؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله.

وقال هوكستين في مؤتمر صحفي إن الجانبين لم يلتزما بقرار الأمم المتحدة 1701 "بالشكل الكافي".

وينص القرار، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، على أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.

ذكر هوكستين أنه على الرغم من أن القرار سيكون أساس إنهاء الأعمال القتالية الحالية، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي يتعين تنفيذها للتأكد من تنفيذ القرار "بشكل عادل ودقيق وشفاف".

وأضاف "نعمل مع حكومة لبنان ودولة لبنان وكذلك حكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فورا وبشكل نهائي".

وبدأت إسرائيل حملة برية في لبنان الشهر الماضي، بعد اشتباكات استمرت عاما على الحدود مع حزب الله الذي أطلق صواريخ على إسرائيل دعما لحماس في غزة.

وقالت ميشلين جبور، التي تعمل بمحل مخبوزات في بيروت "كل يوم ضرب، ضرب، ضرب، وها الطيران وها المُسيرات، وما بتعرفي مين بتستهدف ومين بيروح بهيدا النهار".

وذكر الجيش الإسرائيلي قبل هجوم الليلة الماضية، أنه سيستهدف جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، والتي تقول الولايات المتحدة إن الجماعة تدير من خلالها شؤونها المالية.

وللجمعية أكثر من 30 فرعا في جميع أنحاء لبنان.

ولم تدل الجمعية أو حزب الله أو الحكومة اللبنانية بأي تعليق حتى الآن.

وقال مدير مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت فادي علامة، إن المستشفى يُخلي من فيه بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ لحزب الله أسفله.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن حزب الله خبأ ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النقد والذهب هناك وإن إسرائيل لن تضرب المستشفى لكنها تراقب المجمع. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الاتهام على نحو مستقل.

وقال علامة لرويترز إن ما تقوله إسرائيل مزاعم كاذبة، ودعا الجيش اللبناني لزيارة المستشفى وإظهار أنه لا يوجد به سوى غرف عمليات ومرضى ومشرحة. وعلامة أيضا عضو في البرلمان عن حركة أمل الشيعية.

وامتلأت الأرض أمام فرع الجمعية المنهار في مدينة صور بالحطام والزجاج المهشم والأوراق المتناثرة.

ووسط الحطام برزت لافتة صفراء كبيرة تحمل صورة نصر الله كتب عليها "وعدتنا بالنصر، وسننتصر".

هجوم على سيارة في دمشق
وفي سوريا، قال التلفزيون الرسمي نقلا عن مصدر عسكري إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون الاثنين، في هجوم بصاروخ موجه فيما يبدو استهدف سيارة في قلب العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر إن إسرائيل هي من نفذت الهجوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم أودى بحياة رئيس وحدة تحويل الأموال في جماعة حزب الله اللبنانية. ولم يتسن لرويترز على نحو مستقل التحقق من هذا الزعم.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاثنين، في بيروت إن أولوية الجامعة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، كما دعا إلى انسحاب إسرائيل على الفور من أي أراض لبنانية احتلتها أو توغلت فيها.

وعندما سئل عما إذا كان من الممكن القضاء على حزب الله، أجاب "لا تستطيع أن تقتل فكرة".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين، إن عدد الشهداء منذ بدء الهجوم الإسرائيلي ارتفع إلى 2483 شخصا وأصيب 11628 آخرون.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 59 شخصا قُتلوا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة خلال الفترة ذاتها.

وأدت الحملة الإسرائيلية في لبنان إلى تهجير 1.2 مليون شخص. وتقول إسرائيل إن هدفها هو إبعاد مقاتلي حزب الله عن منطقة الحدود حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها خلال العام الماضي، بسبب إطلاق الجماعة اللبنانية النار عبر الحدود تضامنا مع الفلسطينيين.-(رويترز)

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