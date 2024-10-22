حزب الله يستهدف تل أبيب ويعطل مطار بن غوريون

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال حزب الله في بيانات منفصلة إنه قصف قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، وكذلك قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه تل أبيب والجليل الأعلى وشمال الجولان.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا سقط قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب أدى لسماع دوي انفجار ضخم، دون أن تشير إلى الأضرار التي خلفها.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب وسقوط رابع في منطقة مفتوحة.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع سقوط شظايا اعتراضات صاروخية في تل أبيب الكبرى.



كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى وقيساريا وهرتسليا ومناطق جنوب حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في سماء مدينة تل أبيب، في إشارة إلى التصدي لصواريخ حزب الله.



وأشارت تلك الوسائل إلى وقف حركة الطيران بالكامل في مطار بن غوريون، وأن الجيش أعلن إجراءات طوارئ في منطقة تل أبيب.



ليلة ساخنة في بيروت



وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بُعيد ساعات على إعلان الموفد الأميركي آموس هوكشتاين من العاصمة اللبنانية أن بلاده تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله "في أسرع وقت".



وجاءت الغارات الليلية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لحزب الله.



وأفاد مصدر أمني عن تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية لبيروت.



واستهدفت 13 غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الاثنين، طالت إحداها محيط مستشفى الحريري، وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان، وأسفرت عن 4 قتلى، أحدهم طفل، وفق السلطات اللبنانية.



وكانت إسرائيل هددت الاثنين، بمواصلة قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خلال الساعات المقبلة، مدعية أن حزب الله "يحتفظ بملايين الدولارات تحت مستشفى في الضاحية لاستخدامها لتمويل أنشطته".



استهداف حيفا وخليجها



ودوت انفجارات وصافرات إنذار في حيفا والعديد من المدن والبلدات الإسرائيلية جراء صواريخ أطلقها حزب الله فجر الثلاثاء.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة زيخرون يعقوب جنوب حيفا.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شهود عيان قولهم إنه سُمع دوي انفجارات في حيفا وخليجها عقب إطلاق صفارات الإنذار.



وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 5 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.



وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وخليجها وعشرات المدن والمواقع شمالي إسرائيل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي" أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.



وأشار الجيش إلى رصد "جسم مشبوه" سقط في منطقة مفتوحة شمالي الجولان دون وقوع إصابات.



وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة بشمال الجولان خشية تسلل مسيرة.



حصيلة جديدة



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الاثنين أن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن سقوط 2483 قتيلا و11 ألفا و628 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.



وسقط معظم الضحايا منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية في لبنان وبدأت اجتياحا بريا محدودا عبر الحدود.



ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على معظم الخسائر.-(الجزيرة)