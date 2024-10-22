إسرائيل تعلن اعتقال 7 عرب بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لقتل عالم نووي



وذكر موقع 0404 الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه تم كشف“قضية تجسس أخرى هذا الصباح، حيث تم اعتقال خلية إرهابية مكونة من سبعة عرب من منطقة القدس من قبل الشاباك ومكتب المدعي العام لمنطقة القدس بعد قيامهم بمهمة إيرانية”.



وأضاف أنه“تم إرسال العرب لمهاجمة عالم نووي إسرائيلي، ورئيس بلدية مدينة في وسط البلاد، وتم اعتقال المجموعة قبل تنفيذ عملية الاغتيال”.



وأشار إلى أن قضية التجسس التي تم الكشف عنها صباح اليوم ليست الأولى، فقد تم الكشف عن عدد من القضايا التجسسية المهمة خلال الفترة الأخيرة.-(د ب أ)