مستوطنون متطرفون يقتحمون المقامات الإسلامية بالضفة والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا



وقال مجلس بلدي قرية كفل حارس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة الواقعة شمال غرب مدينة سلفيت وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية المنتشرة بالبلدة، لافتا الى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية لتأمين الحماية لهم.



الى ذلك، قال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف شرق مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بدون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما اقتلع مستوطنون اليوم، نحو 30 شجرة زيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت.



وأكد رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي، أن المستوطنين المتطرفين أقدموا على تحطيم واقتلاع نحو 30 شجرة زيتون، تتراوح أعمارها ما 20- 25 عاما، في منطقة "تحت الكرم" شرق القرية.



وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اقتلع المستوطنون خلال الشهر الماضي 699 شجرة منها 694 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله وطولكرم.



من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 28 مواطنًا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم العروب شمال الخليل التي طالت 15 مواطناً، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وسلفيت، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية.



ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11400 فلسطيني من الضفة والقدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في تشرين الأول العام الماضي.



وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة في إطار العدوان الشامل والإبادة المستمرة في غزة، وهي كذلك الأداة المركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين الفلسطينيين.(بترا)