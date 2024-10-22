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ترمب لناخبين مسيحيين: هاريس مدمِّرة للدين

10/22/2024 4:46:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترمب، لمجموعة من الناخبين المسيحيين، إن منافسته كامالا هاريس ((مدمرة للدين))، وإن المسيحيين ((سيعانون بشدة)) إذا أصبحت رئيسة.
وبحسب موقع ((بوليتيكو)) الإخباري، فقد أدلى ترمب بهذا التصريح أمس (الاثنين)، خلال حدث انتخابي في كونكورد بولاية نورث كارولينا، حيث أشار الرئيس السابق إلى موقف تعرضت له هاريس خلال تجمع جماهيري في ويسكونسن الأسبوع الماضي، حين كانت تناقش حقوق الإجهاض، ليقاطع المعارضون لها خطابها ويطلقوا بعض الهتافات مثل ((يسوع هو الرب)) و((المسيح هو الملك))، لترد عليهم المرشحة الديمقراطية بقولها إنهم كانوا في ((التجمع الخطأ)).


وقال ترمب: ((إنها مدمرة للغاية للدين. إنها مدمرة للغاية للمسيحية ومدمرة للغاية للإنجيليين والكنيسة الكاثوليكية. إنها أسوأ كابوس لكم. أسوأ بكثير من جو بايدن)).

كما تعهد الرئيس السابق ((بإنشاء فريق عمل جديد لمكافحة التحيز ضد المسيحيين))، رغم أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.


وفي نهاية تصريحاته، تحدث مطولاً عن محاولة اغتياله في 13 يوليو (تموز)، في بتلر بولاية بنسلفانيا، قائلاً إنه شعر كأنه ((أُسقط على الأرض بيد خارقة للطبيعة)).


وقال: ((أدرك الآن أن يد الله هي التي قادتني إلى حيث أنا اليوم)).


كما زعم، دون دليل، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يرسل ((جواسيس)) إلى الكنائس الكاثوليكية. وزعم أن الديمقراطيين يعدّون الكاثوليك ((إرهابيين محليين محتملين)).


يأتي ذلك بعد يوم واحد من زيارة كامالا هاريس لكنيستين في جورجيا. وقد رفضت حملة هاريس التعليق على تصريحات ترمب.-(وكالات)

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