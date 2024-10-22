ترمب لناخبين مسيحيين: هاريس مدمِّرة للدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترمب، لمجموعة من الناخبين المسيحيين، إن منافسته كامالا هاريس ((مدمرة للدين))، وإن المسيحيين ((سيعانون بشدة)) إذا أصبحت رئيسة.
وبحسب موقع ((بوليتيكو)) الإخباري، فقد أدلى ترمب
بهذا التصريح أمس (الاثنين)، خلال حدث انتخابي في كونكورد بولاية نورث كارولينا، حيث أشار الرئيس السابق إلى موقف تعرضت له هاريس خلال تجمع جماهيري في ويسكونسن الأسبوع الماضي، حين كانت تناقش حقوق الإجهاض، ليقاطع المعارضون لها خطابها ويطلقوا بعض الهتافات مثل ((يسوع هو الرب)) و((المسيح هو الملك))، لترد عليهم المرشحة الديمقراطية بقولها إنهم كانوا في ((التجمع الخطأ)).
وقال ترمب: ((إنها مدمرة للغاية للدين. إنها مدمرة للغاية للمسيحية ومدمرة للغاية للإنجيليين والكنيسة الكاثوليكية. إنها أسوأ كابوس لكم. أسوأ بكثير من جو بايدن)).
كما تعهد الرئيس السابق ((بإنشاء فريق عمل جديد لمكافحة التحيز ضد المسيحيين))، رغم أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وفي نهاية تصريحاته، تحدث مطولاً عن محاولة اغتياله في 13 يوليو (تموز)، في بتلر بولاية بنسلفانيا، قائلاً إنه شعر كأنه ((أُسقط على الأرض بيد خارقة للطبيعة)).
وقال: ((أدرك الآن أن يد الله هي التي قادتني إلى حيث أنا اليوم)).
كما زعم، دون دليل، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يرسل ((جواسيس)) إلى الكنائس الكاثوليكية. وزعم أن الديمقراطيين يعدّون الكاثوليك ((إرهابيين محليين محتملين)).
يأتي ذلك بعد يوم واحد من زيارة كامالا هاريس لكنيستين في جورجيا. وقد رفضت حملة هاريس التعليق على تصريحات ترمب.-(وكالات)
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