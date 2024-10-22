نائب في الكنيست الإسرائيلي يؤيد الاستيطان في لبنان: الحدود ليست مقدسة



وقال عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب أرييل كيلنر، الثلاثاء، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية:“إذا كان هذا هو ما يجب القيام به لإعادة سكان شمال البلاد إلى ديارهم، فسنفعله”.



ومنذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غادر عشرات آلاف الإسرائيليين، بطلب من الجيش، عشرات المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية إلى فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.



وأضاف كيلنر:“من الناحية الطبوغرافية، فإن الاستيطان في لبنان قد يكون غير مريح”.



واستدرك:“الحدود ليست مقدسة في نظري. إذا كان من الضروري الاستيطان من أجل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، بالطبع فهو ضروري”.



واعتبر النائب عن“الليكود” اليميني أن“السيطرة على الأرض هي مفتاح النصر المستدام”.



وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها“حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، وسّعت تل أبيب، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه.



وأسفر العدوان على لبنان، منذ أكتوبر 2023، إجمالًا عن ألفين و483 شهيداً و11 ألفًا و628 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد“الأناضول” لآخر البيانات الرسمية اللبنانية.



ويرد“حزب الله” يوميًا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات للعسكريين والمستوطنات.



وبينما تعلن إسرائيل جانبًا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا صارمًا على معظم الخسائر، حسب المراقبين.



وفي ما يتعلق بغزة، قال كيلنر:“الاستيطان اليهودي في قطاع غزة سيجلب الأمن والنصر الذي سيعترف به أعداؤنا، وهذا هو هدف الصهيونية”.



وتعليقًا على تصريح سابق لنتنياهو اعتبر فيه أن“الاستيطان في قطاع غزة غير واقعي”، قال كيلنر:“أتفق معه، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث بعد شهر أو بعد عام”.



يذكر أن إسرائيل فكّكت مستوطناتها في قطاع غزة عام 2005.



والاثنين، شارك عشرات الوزراء والنواب الإسرائيليين في مؤتمر عقد قرب كيبوتس آري ورائيم، في منطقة عسكرية مغلقة محاذية لقطاع غزة، بدعوة من حزب“الليكود” لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.



وعقد المؤتمر بموافقة الجيش الإسرائيلي وحراسة الشرطة.-(الأناضول)