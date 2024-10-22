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الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي يحذر الناخبين من خطر الحرب مع روسيا

10/22/2024 4:46:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في خضم انتخابات حاسمة تلوح في الأفق بجورجيا، دعا الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، الناخبين إلى تجنب الانجرار إلى حرب مدمرة مع روسيا.

إيفانيشفيلي، الذي يُعتبر المؤسس والرئيس الفعلي لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، حذر من أن الغرب قد يستغل جورجيا وأوكرانيا كـ"وقود حرب" ضد روسيا.


في واحدة من ظهوره العلني النادرة، حيث ظهر خلف زجاج مضاد للرصاص، خاطب

إيفانيشفيلي الآلاف من مؤيديه في تجمع مؤيد للحكومة في تبليسي في أبريل الماضي. دعا الناخبين إلى عدم الانسياق وراء السياسات الغربية التي قد تؤدي بجورجيا إلى مصير مشابه لأوكرانيا، التي تعرضت لغزو روسي بعد محاولاتها الانضمام إلى الناتو.


إيفانيشفيلي، المعروف بنمط حياته المترف والذي يشمل امتلاك حيوانات نادرة مثل أسماك القرش والحمار الوحشي، يلقي بظلاله على الانتخابات المقبلة، رغم ابتعاده عن المناصب الرسمية منذ أكثر من عقد.- وكالات

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