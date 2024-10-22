(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في خضم انتخابات حاسمة تلوح في الأفق بجورجيا، دعا الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، الناخبين إلى تجنب الانجرار إلى حرب مدمرة مع روسيا.
إيفانيشفيلي، الذي يُعتبر المؤسس والرئيس الفعلي لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، حذر من أن الغرب قد يستغل جورجيا وأوكرانيا كـ"وقود حرب" ضد روسيا.
في واحدة من ظهوره العلني النادرة، حيث ظهر خلف زجاج مضاد للرصاص، خاطب
إيفانيشفيلي الآلاف من مؤيديه في تجمع مؤيد للحكومة في تبليسي في أبريل الماضي. دعا الناخبين إلى عدم الانسياق وراء السياسات الغربية التي قد تؤدي بجورجيا إلى مصير مشابه لأوكرانيا، التي تعرضت لغزو روسي بعد محاولاتها الانضمام إلى الناتو.
إيفانيشفيلي، المعروف بنمط حياته المترف والذي يشمل امتلاك حيوانات نادرة مثل أسماك القرش والحمار الوحشي، يلقي بظلاله على الانتخابات المقبلة، رغم ابتعاده عن المناصب الرسمية منذ أكثر من عقد.- وكالات
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