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استطلاع إبسوس: هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب

10/22/2024 4:46:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، تتقدم بفارق ضئيل بنسبة 46% مقابل 43% على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط حالة من التشاؤم بين الناخبين حول مسار البلاد.


استطلاع الرأي، الذي استمر لمدة ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، أشار إلى أن تقدم هاريس بالكاد تغير عن تقدمها السابق بنسبة 45% مقابل 42% في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي. ويعزز ذلك الرأي بأن السباق الانتخابي يظل متقاربًا بشكل استثنائي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر.


أظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة من الناخبين غير راضين عن حالة الاقتصاد والهجرة، حيث قال 70% من الناخبين المسجلين إن تكاليف المعيشة تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما رأى 60% أن الاقتصاد يتجه نحو مسار غير صحيح، واعتبر 65% أن سياسة الهجرة بحاجة إلى تحسين.


كما وجد الاستطلاع أن الناخبين يعتبرون الاقتصاد والهجرة، إلى جانب التهديدات للديمقراطية، من أهم المشكلات التي تواجه البلاد. فيما يتعلق بمن يمتلك الحلول الأفضل لهذه القضايا، تقدم ترامب على هاريس في الاقتصاد بنسبة 46% مقابل 38%، وفي الهجرة بنسبة 48% مقابل 35%.


ورغم تقدم ترامب في بعض القضايا الأساسية، تفوقت هاريس بشكل ملحوظ في القضايا المتعلقة بمواجهة التطرف السياسي والتهديدات للديمقراطية، حيث أظهرت النتائج تقدمها بنسبة 42% مقابل 35% في هذه المجالات، كما تصدرت هاريس أيضًا في سياسات الإجهاض والرعاية الصحية.


سباق انتخابي استثنائي
مع أن تقدم هاريس قد يبدو مشجعاً لأنصارها، إلا أنه قد لا يكون كافياً للفوز بالانتخابات. فالانتخابات الأمريكية تُحسم بناءً على نتائج المجمع الانتخابي لكل ولاية، وليس فقط بناءً على التصويت الشعبي الوطني. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هاريس وترامب متقاربان في الولايات الحاسمة التي ستقرر نتيجة الانتخابات.


الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن هناك حماسًا أكبر بين الناخبين هذا العام مقارنة بانتخابات 2020، حيث قال 79% من الناخبين المسجلين، بما في ذلك 87% من الديمقراطيين و84% من الجمهوريين، إنهم متأكدون تمامًا من أنهم سيصوتون في الانتخابات المقبلة.


هذا الاستطلاع شمل 4,129 بالغًا أمريكيًا من جميع أنحاء البلاد، بينهم 3,481 ناخبًا مسجلاً، و3,307 منهم يعتبرون الأكثر احتمالاً للمشاركة في يوم الانتخابات، بحسب رويترز.

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