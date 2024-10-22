استطلاع إبسوس: هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، تتقدم بفارق ضئيل بنسبة 46% مقابل 43% على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط حالة من التشاؤم بين الناخبين حول مسار البلاد.
استطلاع الرأي، الذي استمر لمدة ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، أشار إلى أن تقدم هاريس بالكاد تغير عن تقدمها السابق بنسبة 45% مقابل 42% في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي. ويعزز ذلك الرأي بأن السباق الانتخابي يظل متقاربًا بشكل استثنائي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر.
أظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة من الناخبين غير راضين عن حالة الاقتصاد والهجرة، حيث قال 70% من الناخبين المسجلين إن تكاليف المعيشة تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما رأى 60% أن الاقتصاد يتجه نحو مسار غير صحيح، واعتبر 65% أن سياسة الهجرة بحاجة إلى تحسين.
كما وجد الاستطلاع أن الناخبين يعتبرون الاقتصاد والهجرة، إلى جانب التهديدات للديمقراطية، من أهم المشكلات التي تواجه البلاد. فيما يتعلق بمن يمتلك الحلول الأفضل لهذه القضايا، تقدم ترامب على هاريس في الاقتصاد بنسبة 46% مقابل 38%، وفي الهجرة بنسبة 48% مقابل 35%.
ورغم تقدم ترامب في بعض القضايا الأساسية، تفوقت هاريس بشكل ملحوظ في القضايا المتعلقة بمواجهة التطرف السياسي والتهديدات للديمقراطية، حيث أظهرت النتائج تقدمها بنسبة 42% مقابل 35% في هذه المجالات، كما تصدرت هاريس أيضًا في سياسات الإجهاض والرعاية الصحية.
سباق انتخابي استثنائي
مع أن تقدم هاريس قد يبدو مشجعاً لأنصارها، إلا أنه قد لا يكون كافياً للفوز بالانتخابات. فالانتخابات الأمريكية تُحسم بناءً على نتائج المجمع الانتخابي لكل ولاية، وليس فقط بناءً على التصويت الشعبي الوطني. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هاريس وترامب متقاربان في الولايات الحاسمة التي ستقرر نتيجة الانتخابات.
الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن هناك حماسًا أكبر بين الناخبين هذا العام مقارنة بانتخابات 2020، حيث قال 79% من الناخبين المسجلين، بما في ذلك 87% من الديمقراطيين و84% من الجمهوريين، إنهم متأكدون تمامًا من أنهم سيصوتون في الانتخابات المقبلة.
هذا الاستطلاع شمل 4,129 بالغًا أمريكيًا من جميع أنحاء البلاد، بينهم 3,481 ناخبًا مسجلاً، و3,307 منهم يعتبرون الأكثر احتمالاً للمشاركة في يوم الانتخابات، بحسب رويترز.
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