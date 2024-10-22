فوز صعب لمايا ساندو في استفتاء الاتحاد الأوروبي وسط اتهامات بالتدخل الروسي



جاء هذا الفوز بفارق ضئيل، مما صدم أنصار ساندو الذين كانوا يأملون أن يعبر الاستفتاء عن نية حاسمة بإدخال مولدوفا، التي تعتمد على الزراعة والاقتصاد السوفيتي السابق، إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030. وقد كتب ساندو على منصة "إكس": "لقد تحدث شعب مولدوفا: مستقبلنا في الاتحاد الأوروبي سيترسخ في الدستور. قاتلنا بعدالة في معركة غير عادلة – وانتصرنا".



هذا الانتصار يعني أن المادة التي تحدد انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي ستضاف إلى الدستور، فيما بدأت البلاد بالفعل عملية طويلة لإجراء محادثات الانضمام الرسمية منذ يونيو الماضي.



في انتخابات الرئاسة التي جرت بالتوازي مع الاستفتاء، حصلت ساندو على 42.45% من الأصوات، أي أقل من النسبة اللازمة للفوز مباشرةً والبالغة 50%. مما أدى إلى جولة إعادة ضد المدعي العام السابق ألكساندر ستويانوجلو، الذي حصل على 25.98% من الأصوات.



اتهامات بالتدخل الروسي

في خطابها، أكدت ساندو وجود "أدلة واضحة" على محاولات التدخل من جماعات مدعومة من "قوى خارجية معادية لمصالحنا الوطنية"، حيث حاولت هذه الجماعات شراء حوالي 300,000 صوت. وأضافت أن "الجماعات الإجرامية هاجمت بلادنا بملايين اليوروهات والأكاذيب والدعاية لإبقاء مواطنينا وأمتنا في حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار".



قبل التصويت، ذكرت السلطات أن رجل الأعمال الفار إيلان شور كان يقود محاولات للتدخل الروسي، بما في ذلك محاولة رشوة 130,000 شخص للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء. بينما نفى شور تورطه في أي مخالفات.



من جهتها، نفت موسكو التدخل في الاستفتاء ووصفت الانتخابات بأنها "غير حرة"، مشيرة إلى وجود زيادة غير مبررة في الأصوات لصالح ساندو والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتقديم أدلة على هذه المزاعم.



دافعت الاتحاد الأوروبي عن ساندو، مشيرة إلى أن مولدوفا واجهت "تهديدات غير مسبوقة وتدخلات أجنبية" من روسيا وحلفائها قبل التصويت. كما رحبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بنتائج الاستفتاء قائلة: "رغم تكتيكات روسيا الهجينة، أثبتت مولدوفا أنها دولة مستقلة وقوية وتطمح لمستقبل أوروبي".



معركة أخرى تلوح في الأفق

في خطابها يوم الاثنين، قالت ساندو: "لا تزال هناك معركة أخرى نخوضها"، داعية المولدوفيين لدعمها في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. بينما دعا منافسها، ستويانوجلو، الذي يدعمه حزب الاشتراكيين الموالي لروسيا، إلى سياسة خارجية "متوازنة" تشمل علاقات مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، والصين.



وأضاف ستويانوجلو أن الاستفتاء كان مجرد "خدعة" لتعزيز فرص إعادة انتخاب ساندو، وتحدى ساندو لإجراء مناظرة تلفزيونية قبل جولة الإعادة.