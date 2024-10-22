فوز صعب لمايا ساندو في استفتاء الاتحاد الأوروبي وسط اتهامات بالتدخل الروسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أن المولدوفيين حققوا "أول انتصار في معركة صعبة" من أجل مستقبل بلادهم، وذلك بعد أن أيدت أغلبية بسيطة نسبتها 50.46% الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء اتهمت روسيا بالتدخل فيه لدعمه.
جاء هذا الفوز بفارق ضئيل، مما صدم أنصار ساندو الذين كانوا يأملون أن يعبر الاستفتاء عن نية حاسمة بإدخال مولدوفا، التي تعتمد على الزراعة والاقتصاد السوفيتي السابق، إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030. وقد كتب ساندو على منصة "إكس": "لقد تحدث شعب مولدوفا: مستقبلنا في الاتحاد الأوروبي سيترسخ في الدستور. قاتلنا بعدالة في معركة غير عادلة – وانتصرنا".
هذا الانتصار يعني أن المادة التي تحدد انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي ستضاف إلى الدستور، فيما بدأت البلاد بالفعل عملية طويلة لإجراء محادثات الانضمام الرسمية منذ يونيو الماضي.
في انتخابات الرئاسة التي جرت بالتوازي مع الاستفتاء، حصلت ساندو على 42.45% من الأصوات، أي أقل من النسبة اللازمة للفوز مباشرةً والبالغة 50%. مما أدى إلى جولة إعادة ضد المدعي العام السابق ألكساندر ستويانوجلو، الذي حصل على 25.98% من الأصوات.
اتهامات بالتدخل الروسي
في خطابها، أكدت ساندو وجود "أدلة واضحة" على محاولات التدخل من جماعات مدعومة من "قوى خارجية معادية لمصالحنا الوطنية"، حيث حاولت هذه الجماعات شراء حوالي 300,000 صوت. وأضافت أن "الجماعات الإجرامية هاجمت بلادنا بملايين اليوروهات والأكاذيب والدعاية لإبقاء مواطنينا وأمتنا في حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار".
قبل التصويت، ذكرت السلطات أن رجل الأعمال الفار إيلان شور كان يقود محاولات للتدخل الروسي، بما في ذلك محاولة رشوة 130,000 شخص للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء. بينما نفى شور تورطه في أي مخالفات.
من جهتها، نفت موسكو التدخل في الاستفتاء ووصفت الانتخابات بأنها "غير حرة"، مشيرة إلى وجود زيادة غير مبررة في الأصوات لصالح ساندو والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتقديم أدلة على هذه المزاعم.
دافعت الاتحاد الأوروبي عن ساندو، مشيرة إلى أن مولدوفا واجهت "تهديدات غير مسبوقة وتدخلات أجنبية" من روسيا وحلفائها قبل التصويت. كما رحبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بنتائج الاستفتاء قائلة: "رغم تكتيكات روسيا الهجينة، أثبتت مولدوفا أنها دولة مستقلة وقوية وتطمح لمستقبل أوروبي".
معركة أخرى تلوح في الأفق
في خطابها يوم الاثنين، قالت ساندو: "لا تزال هناك معركة أخرى نخوضها"، داعية المولدوفيين لدعمها في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. بينما دعا منافسها، ستويانوجلو، الذي يدعمه حزب الاشتراكيين الموالي لروسيا، إلى سياسة خارجية "متوازنة" تشمل علاقات مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، والصين.
وأضاف ستويانوجلو أن الاستفتاء كان مجرد "خدعة" لتعزيز فرص إعادة انتخاب ساندو، وتحدى ساندو لإجراء مناظرة تلفزيونية قبل جولة الإعادة.
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