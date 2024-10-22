تايوان تكشف عن خطط غذائية حربية تحسبًا لحصار صيني



على مدى السنوات الخمس الماضية، كثفت الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، من نشاطاتها العسكرية حول الجزيرة، بما في ذلك تدريبات تحاكي الحصار والهجمات على الموانئ. وترفض حكومة تايوان بشكل قاطع هذه الادعاءات الصينية بالسيادة.



وفي أحدث التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين الأسبوع الماضي، قالت بكين إنها حاكت حصارًا لموانئ ومناطق رئيسية، إلى جانب مهاجمة أهداف بحرية وبرية. وردًا على هذه التهديدات، أعلنت وزارة الزراعة التايوانية في تقرير قدمته للبرلمان أنها ضمنت أن مخزونات الأرز تتجاوز مستوى الثلاثة أشهر المطلوبة قانونيًا، وأن الإمدادات الغذائية موزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجزيرة لتقليل مخاطر الهجمات.



وأشارت الوزارة إلى أن مخزونات الأرز الحالية في تايوان تكفي لسد احتياجات الجزيرة لمدة سبعة أشهر على الأقل، وتم وضع خطط لتوزيع الأرز من خلال محطات إمداد في حال حدوث أزمة غذائية.



وفي حال حدوث حصار بحري، أوضحت الوزارة أنها ستخصص المزيد من الأراضي لزراعة الأرز، وستعطي الأولوية لزراعة البطاطا الحلوة، وفول الصويا، والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى توسيع استخدام الأحواض لتربية الأحياء المائية.



كما أشارت إلى أن المخزونات الحالية من علف الأسماك تكفي لدعم الصيد في الأحواض لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر في حال منع الصيد البحري.



من جانب آخر، قالت الوزارة إنها تخطط لإنشاء قوة مهام لضمان سلامة الإمدادات الغذائية من خلال إجراء جرد شهري للموارد الغذائية في الجزيرة.



وفي تقرير منفصل للبرلمان، قالت وكالة الأمن القومي التايوانية إن قوات الصين الإلكترونية تعمل على تطوير قدراتها لاختراق البنية التحتية الحيوية عبر الإنترنت، مثل شبكات الاتصالات، بهدف زعزعة استقرار تايوان من خلال نشر المعلومات المضللة أثناء النزاعات.



وأشارت الوكالة إلى أن الصين أجرت، خلال العامين الماضيين، تدريبات "استعداد قتالي مشترك" بالقرب من تايوان بمعدل ثلاث إلى أربع مرات شهريًا، مع زيادة تدريجية في استخدام الطائرات الناقلة للوقود، والسفن البرمائية، وغيرها من القوات المشاركة.



وأضاف التقرير: "هذا يؤكد أن الجيش الشيوعي يواصل تصعيد تهديداته العسكرية ضد تايوان في محاولة لإقامة حصار والسيطرة على خطوط الاتصال البحرية الخارجية"، بحسب رويترز.