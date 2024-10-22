غزة: 115 شهيدًا و487 إصابة بـ7 مجازر في القطاع خلال 48 ساعة



وأوضحت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,718 شهيدًا و100,282 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. -(صفا)