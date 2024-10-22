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غزة: 115 شهيدًا و487 إصابة بـ7 مجازر في القطاع خلال 48 ساعة

10/22/2024 4:45:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 115 شهيدًا و487 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,718 شهيدًا و100,282 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. -(صفا)

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