غزة: 115 شهيدًا و487 إصابة بـ7 مجازر في القطاع خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 115 شهيدًا و487 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,718 شهيدًا و100,282 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. -(صفا)
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