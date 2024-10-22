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روبوتات تنظيف عالية التقنية في مطار الملكة علياء الدولي

10/22/2024 4:45:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مجموعة المطار الدولي إدخال أربعة روبوتات تنظيف متطورة في مطار الملكة علياء الدولي، بالتعاون مع شركة مينا لإدارة المرافق. وتمثل هذه المبادرة تقدمًا كبيرًا في عمليات التنظيف وتخصيص الموارد والكفاءة الشاملة، مما يسلط الضوء على التزام مجموعة المطار الدولي بتبني التكنولوجيا والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمسافرين وفريق العمل والزوار.

تأتي هذه الخطوة في إطار التحول الشامل في خدمات تنظيف المرافق الذي بدأ في تشرين الأول من العام الماضي مع شركة مينا لإدارة المرافق؛ وهي مشروع مشترك بين شركة إليغانسيا لإدارة المرافق التابعة لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. وشركة توتال كير لإدارة المرافق. وتتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية خدمات التنظيف والحراسة لجميع مناطق مبنى المسافرين، والتنظيف على ارتفاعات عالية، وتعقيم مبنى المسافرين، وفصل النفايات.


بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشراكة من جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي لتبسيط عمليات التنظيف استجابة لأنماط حركة المسافرين والاحتياجات المتطورة. يتيح هذا النهج المرتكز على التكنولوجيا لطاقم التنظيف التعامل مع المناطق التي تشهد حركة كثيفة بشكل استباقي وضمان بيئة نظيفة باستمرار.


صرح نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار الملكة علياء الدولي، قائلًا: "نسعى باستمرار إلى تقديم مرافق استثنائية لمسافرينا وفريق عملنا وزوارنا لتوفير تجربة مريحة أثناء وجودهم في مطار الملكة علياء الدولي. بالتعاون مع شركة مينا لإدارة المرافق، نلتزم بتعزيز رحلتنا إلى المطار، ووضع معايير جديدة للنظافة والراحة، مع التأكيد على سعينا الدؤوب لتوفير أجواء ترحيبية يشعر فيها المسافرون وكأنهم في بيتهم".


وبدوره، أشاد عبود أبو غربية، الرئيس التنفيذي لشركة مينا لإدارة المرافق بالشراكة مع مجموعة مطار الدولي، وأضاف: "سعداء بإسهامنا الأخير في مطار الملكة علياء الدولي، من خلال توفير أربعة روبوتات تنظيف متطورة وعالية التقنية. يعكس هذا التعاون التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والحفاظ على أعلى معايير النظافة في أحد أهم مراكز الطيران في المنطقة. هدفنا هو دعم الجهود المستمرة للمطار لتوفير بيئة آمنة ومُرحِّبة للمسافرين، ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق هذه الرؤية".

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