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الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 350 سلعة

10/22/2024 4:45:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية اعتباراً من غد الأربعاء وحتى مساء الأحد الثالث من تشرين الثاني المقبل، بنسب تتراوح بين 8 - 49 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، إن التخفيضات ستكون متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ 99 والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.


وبين القضاة أنه يمكن للمستهلكين في عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط () أو من خلال تطبيق المؤسسة على "أندرويد" و (IOS) تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية)، مؤكدا أن هذه التخفيضات استمرار لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.


وأشار إلى أن المؤسسة تعتمد على معايير الجودة والفحوصات المخبرية في شراء وبيع السلع، لافتًا إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والشروط الصحية قبل طرحها في الأسواق.


ودعا القضاة المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال الخط الساخن (4885843) أو عبر صفحة المؤسسة على "فيسبوك"، أو التواصل مع مدير السوق وخدمة الجمهور مباشرة، إضافة إلى صناديق الاقتراحات والشكاوى المتاحة في الأسواق، والموقع الإلكتروني (). بترا

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