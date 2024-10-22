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في شهر التوعية.. ما العمر المناسب لتصوير الثدي بالماموغرام؟

10/22/2024 4:45:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتبط شهر تشرين الأول/ أكتوبر باعتباره الشهر الرسمي للتعريف والتوعية بمرض "سرطان الثدي"، الذي يصيب أكثر من 10% من السيدات حول العالم سنوياً.

وتقول التوصيات الصحية العامة بأنه يجب على المرأة القيام بفحص الثدي كل عام، وذلك بدءاً من سن الأربعين.


وفي حال كانت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بسبب وجود تاريخ مرضي أو عائلي، فيوصي الأطباء بإجراء فحص سرطان الثدي في وقت أبكر.


ما أبرز الطرق للكشف عن سرطان الثدي؟
هناك عدة طرق للكشف عن سرطان الثدي وتشخيصه، وأوّل طريقة للسيدات ابتداء من عمر العشرين هي الفحص الذاتي في المنزل.

وفي حال تم الشك بوجود أي كتلة أو تغير غير طبيعي في حجم أو شكل الثدي أو الجلد أو الحلمة، ينصح الخبراء بالتوجه مباشرة للطبيب الذي سيقوم بعمل فحص سريري للثدي بالإضافة إلى الفحص الأولي باستخدام الأمواج فوق الصوتية، وفي حال وجود أي شيء يستدعي القلق لا بدّ للسيدة من الخضوع للتصوير بأشعة الماموغرام.

هل من الآمن التعرّض لأشعة الماموغرام؟
عادةً ما يعرِّض التصوير بالأشعة السينية الثدي لكمية صغيرة من الأشعة، لكن فوائد تصوير الثدي حسب ما ورد في "موقع صحتك"، يفوق أي ضرر محتمل من التعرض للإشعاع.


ويؤكد الموقع أهمية إخبار مقدم الرعاية الصحية في حال كان هناك احتمال لوجود حمل، على الرغم من أن تصوير الثدي بالأِشعة السينية "آمن" خلال الحمل لكن الأطباء يفضلون تأجيل التصوير مع وجود الحمل.


يسبب سرطان الثدي كل عام وفاة أكثر من 685 حالة في جميع أنحاء العالم، ويعد السبب الرئيسي في وفاة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و54 عاماً. وكالات

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