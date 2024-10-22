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مذكرة تفاهم بين العقبة الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في عُمان

10/22/2024 4:43:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة في كلا البلدين.
وقع مذكرة التفاهم عن سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعن الهيئة العامة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وقال الفايز إن هذه المذكرة تغطي التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك، بما في ذلك جذب الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل المعرفة والخبرة في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بإدارة وتشغيل وتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.

وأكد الفايز، سيدرس الطرفان إمكانية إقامة مشاريع مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون بينهما، بالإضافة إلى إنشاء إطار مؤسسي على المستوى الدولي للمناطق في كلا البلدين، ومن المتوقع أن يعزز ذلك من تنافسيتهما وتعاونهما وتكاملهما في مختلف المجالات.

و بين ان الاتفاقية تنص على تبادل الخبرات بين الطرفين في إطار إدارة وتشغيل وتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة في كلا البلدين في مجالات التخطيط الحضري وإدارة المرافق وبيئة الاستثمار، بما في ذلك تطبيقات المدن الذكية وإمكانية تمديدها إلى المناطق التي يشرف عليها الطرفان.

وأشار الفايز، تسعى مذكرة التفاهم إلى التعاون في تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية وفقاً لقواعد الاستثمار المعمول بها في البلدين ، إضافة للتعاون في تنفيذ البرامج الترويجية المشتركة والتنسيق في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بنشاط الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تبادل الدراسات والبحوث المتعلقة بتجارب المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح ان التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بالتنسيق المباشر وغير المباشر للاستفادة من مرافق النقل ومرافق التخزين والتوزيع بهدف فتح منافذ تصدير جديدة وزيادة حجم الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين.

ومن المتوقع أن تسهل هذه الإتفاقية اللقاءات بين المستثمرين العمانيين والأردنيين ومؤسسات التجارة والأعمال المحلية والدولية.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قام رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والوفد المرافق، بزيارة أبرز المشاريع في المنطقة، مثل ميناء الدقم والحوض الجاف ومصنع كروة للسيارات.

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