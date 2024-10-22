العقبة تفوز في مسابقة أفضل 100 قصة من الوجهات الخضراء

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

حققت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إنجازًا بارزًا بفوزها في مسابقة“أفضل 100 قصة من الوجهات الخضراء” للمرة الثانية على التوالي والتي تسلط الضوء على المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تطوير السياحة المستدامة.



وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود السلطة بالتعاون مع منظمة الوجهات الخضراء، لتصبح العقبة أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء.



واضاف أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مستدامة، مع تعزيز حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، مؤكدا أن السلطة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2028 على وضع خارطة طريق تهدف إلى الارتقاء بالعقبة كمركز سياحي مستدام من خلال اعتماد معايير عالمية في الممارسات البيئية المستدامة.



وأشار الفايز إلى التحديات التي واجهتها سلطة العقبة في إدارة ساحلها القصير على البحر الأحمر، حيث كان من الضروري تحقيق توازن بين حماية الشعاب المرجانية الطبيعية والنظم البيئية البحرية الهشة وبين الأضرار التي تسببها زيادة أعداد الغواصين والقوارب السياحية، مشيرا أنه لغايات هذه التحديات، فقد قادت السلطة مبادرة رائدة بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المحلي، تضمنت الإغراق الاستراتيجي للحطام العسكري بهدف إنشاء شعاب مرجانية اصطناعية لتخفيف الضغط على الموائل المرجانية الطبيعية وحماية البيئة البحرية.



وأكد الفايز أن السلطة نفذت سلسلة من الإجراءات لحماية البيئة البحرية، بما في ذلك تطبيق برنامج“الزعانف الخضراء” العالمي للشعاب المرجانية، الذي يهدف إلى تعزيز ممارسات الغوص المستدامة من خلال تدريب مشغلي الغوص المحليين ومراقبتهم بشكل منتظم، كما وضعت السلطة أنظمة دقيقة للموافقة على مراكز الغوص ومراقبتها، إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية لضمان الالتزام باللوائح البيئية وأفضل الممارسات الدولية.



من جانبه، أكد مفوض السياحة والاقتصاد في السلطة، المهندس حمزة الحاج حسن، أن المبادرات التي نفذتها السلطة ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتجات السياحية، مثل إغراق الحطام العسكري والسفن، ساهمت في إنشاء شعاب مرجانية اصطناعية عززت سياحة الغوص وجذبت الغواصين من جميع أنحاء العالم.



وأشار الحاج حسن، أن أول عملية إغراق تمت في عام 1985 بسفينة“سيدار برايد”، تلتها عمليات أخرى مثل إغراق دبابة مضادة للطائرات في عام 1999، وطائرة“سي 130” العسكرية في عام 2017، ما أسهم في إنشاء متحف عسكري تحت الماء أصبح من أبرز مواقع الغوص في العقبة.



وأوضح، أن الشعاب الاصطناعية التي أنشأتها السلطة جذبت أكثر من 10,138 غطسة جديدة منذ عام 2017، في حين تم تسجيل أكثر من 60,635 غطسة في 23 موقعًا للغوص في العقبة، ما ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمجتمع.



كما بين الحاج حسن، أن سلطة العقبة شاركت في العديد من المعارض الدولية للترويج للعقبة كوجهة فريدة وعالمية للغوص، مؤكدا أن اختيار العقبة ضمن قائمة“أفضل 100 قصة من الوجهات الخضراء” للمرة الثانية على التوالي يعكس الجهود المبتكرة والملهمة التي بذلتها السلطة لجعل السياحة أكثر استدامة.



يذكر أن السلطة وقعت اتفاقية مع منظمة الوجهات الخضراء لمدة ثلاث سنوات بهدف تحقيق معايير الاستدامة الأكثر تقدمًا وقد حصلت العقبة أيضًا على المركز الثاني في المسابقة نفسها عن قصة“مرصد طيور العقبة” خلال معرض برلين للسياحة والسفر.