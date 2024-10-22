العلوم والتكنولوجيا تحصد المركز الأول بمسابقة حكيم للحوسبة الصحية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الأول في مسابقة أكاديمية حكيم للحوسبة الصحية بدورتها التاسعة، من خلال فريق الجامعة "Smart Steps" عن مشروعه المبتكر "جهاز لتشخيص ومتابعة مرضى باركنسون".
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة المصابين بهذا المرض العصبي من خلال تشخيص دقيق ومتابعة مستمرة لحالتهم الصحية، ويعتمد الجهاز على أحدث تقنيات الحوسبة الصحية لتوفير بيانات دقيقة تساعد الأطباء في تقديم رعاية أفضل للمرضى.
وضم الفريق الفائز الطالبات لمى بني سلامة وسارة أبو العينين و بلقيس الخطيب.
وأشادت لجنة التحكيم التي تألفت من نخبة من الخبراء في مجالي الرعاية الصحية والتكنولوجيا بالمشروع، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات تشخيص الأمراض العصبية، ويبرز الإبداع التقني والابتكار العلمي لطلبة الجامعة.
وتنظم مسابقة أكاديمية حكيم للحوسبة الصحية سنويا، وتُعد أكبر منصة وطنية تُعنى بالمشروعات المبتكرة في القطاع الطبي والتكنولوجي، وتهدف إلى تشجيع الشباب على تقديم حلول تكنولوجية رائدة في المجال الطبي، وتحظى بمشاركة واسعة من الجامعات والمراكز البحثية في الأردن. - (بترا)
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