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العلوم والتكنولوجيا تحصد المركز الأول بمسابقة حكيم للحوسبة الصحية

10/22/2024 4:43:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الأول في مسابقة أكاديمية حكيم للحوسبة الصحية بدورتها التاسعة، من خلال فريق الجامعة "Smart Steps" عن مشروعه المبتكر "جهاز لتشخيص ومتابعة مرضى باركنسون".


ويهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة المصابين بهذا المرض العصبي من خلال تشخيص دقيق ومتابعة مستمرة لحالتهم الصحية، ويعتمد الجهاز على أحدث تقنيات الحوسبة الصحية لتوفير بيانات دقيقة تساعد الأطباء في تقديم رعاية أفضل للمرضى.


وضم الفريق الفائز الطالبات لمى بني سلامة وسارة أبو العينين و بلقيس الخطيب.
وأشادت لجنة التحكيم التي تألفت من نخبة من الخبراء في مجالي الرعاية الصحية والتكنولوجيا بالمشروع، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات تشخيص الأمراض العصبية، ويبرز الإبداع التقني والابتكار العلمي لطلبة الجامعة.


وتنظم مسابقة أكاديمية حكيم للحوسبة الصحية سنويا، وتُعد أكبر منصة وطنية تُعنى بالمشروعات المبتكرة في القطاع الطبي والتكنولوجي، وتهدف إلى تشجيع الشباب على تقديم حلول تكنولوجية رائدة في المجال الطبي، وتحظى بمشاركة واسعة من الجامعات والمراكز البحثية في الأردن. - (بترا)

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