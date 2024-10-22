تاسك للتوظيف تطلق منصة تاسك 360

MENAFN - AETOSWire) أعلنت تاسك للتوظيف ، الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية، عن إطلاق منصة تاسك 360 ، والتي تهدف إلى ردم الفجوة بين استراتيجية النمو الصناعي الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات العالمية التي تسعى للاستفادة من هذه الفرص لإقامة مكاتب في المنطقة، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تقف فيه دولة الإمارات على أعتاب تحول اقتصادي هائل، حيث تركز مبادرات مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 و”نحن الإمارات 2031“ على التنويع الاقتصادي، مما يوفر فرصاً تجارية في مختلف القطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والرياضة. وفي ظل هذه التحولات الإيجابية، تبرز العديد من التحديات في مجال الموارد البشرية، خاصة في ظل التطوير المستمر للقوانين المحلية. فممارسة النشاط التجاري في المنطقة يمثل فرصة كبيرة، لكنها تتطلب التعامل مع بيئة عمل ديناميكية ومتطلبة.

تم تصميم المنصة بحيث تتكون من ثلاثة وحدات هي: التأسيس والتأهيل والحوكمة. ومن خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، تعمل تاسك 360 على تبسيط المهام التي تتطلب الكثير من الجهد وتعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف.

يتناول هذا الحل التحديات الرئيسية في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك تأهيل الموظفين الوافدين، والعلاقات مع الجهات الحكومية، وتأسيس الشركات.

وفي تعليق على إطلاق المنصة الجديدة قال ماهيش شاهدادبوري، مؤسس شركة تاسك للتوظيف: "تعد خدمة العملاء من صميم عملنا في شركة تاسك . ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يكافح فيه عملائنا مع تعقيدات الموارد البشرية والعلاقات مع الجهات الحكومية وتأسيس الشركات. كما نعلم أنه يجب علينا الاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد طريقة أفضل، وتاسك 360 هي النتيجة. نحن فخورون للغاية بإطلاق هذه المنصة الأولى من نوعها، التي تجسد تفانينا في الابتكار ومساعدة العملاء على تحقيق النجاح."

وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها الإمارات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أن الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد البشرية.

حيث كشفت دراسة أجرتها شركة تاسك للتوظيف في عام 2023 على 500 عميل - تتراوح من الشركات الاستشارية الرائدة إلى الشركات الكبرى التي تضم أكثر من 5000 موظف - أن اثنتين من أهم المشاكل التشغيلية التي تواجهها الشركات في دول الخليج هي تأهيل الموظفين الوافدين وإدارة الامتثال عبر مختلف البوابات الحكومية. كما تم تسليط الضوء على عملية التأهيل، التي تستغرق من 30 إلى 90 يوماً، باعتبارها نقطة ضعف كبيرة.

تدعم شركة تاسك التغيير نحو الأفضل من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات. وقد طورت منصة تاسك 360 لتسهيل العمليات المتعلقة بالموارد البشرية للشركات العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تساهم هذه المنصة في تسريع عملية تأهيل الموظفين الجدد وتقديم تجربة أفضل لهم ولِموظفي الموارد البشرية على حد سواء. كما توفر تاسك 360 الخبرة اللازمة لإدارة العديد من الإجراءات الحكومية المتعلقة بالموارد البشرية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل دخول الشركات وتوسعها في السوق الإماراتي.

حلول مبتكرة من تاسك 360

تضم منصة تاسك 360 ثلاث وحدات أساسية تهدف إلى تبسيط إجراءات الموارد البشرية والامتثال. من بين هذه الوحدات:



وحدة التأسيس: وهي أداة مصممة لتسهيل عملية تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية. تقدم هذه الأداة دليلاً عملياً مفصلاً، بالإضافة إلى دعم فني لمساعدة الشركات في استكمال الإجراءات القانونية وإعداد المستندات المطلوبة. بفضل وحدة التأسيس، يمكن للشركات تأسيس أعمالها بسرعة وسهولة، مما يوفر عليها الوقت والجهد.

وحدة التأهيل: تقدم وحدة التأهيل حلولاً مبتكرة لتبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد. من خلال الاستغناء عن الإجراءات الورقية التقليدية والاعتماد على التقنيات الرقمية، تساعد هذه المنصة الشركات على تسريع عملية التأهيل وتقليل الأخطاء، مما يوفر تجربة إيجابية للموظفين الجدد. وحدة الحوكمة تقدم هذه الوحدة حلاً شاملاً لإدارة جميع المتطلبات الحكومية والموارد البشرية للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية. تجمع المنصة أكثر من 107 خدمة حكومية مختلفة في مكان واحد، مما يسهل على الشركات القيام بإجراءات مثل طلبات التأشيرات، وتجديد التراخيص، وضمان الامتثال للأنظمة المحلية. وبفضل الأتمتة والتتبع الفوري، توفر الوحدة للشركات الوقت والجهد وتضمن دقة الإجراءات، مما يقلل من المخاطر القانونية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%.

تمكين الشركات في الشرق الأوسط

تتماشى "تاسك 360" مع الأهداف الاستراتيجية للشرق الأوسط، ولا سيما تلك المحددة في "رؤية السعودية 2030"، حيث يساهم في تعزيز بيئة الأعمال التجارية وتعزيز القطاع الخاص في المنطقة. تسعى "رؤية 2030" إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وتحسين كفاءة تأسيس وتشغيل الشركات، تعمل "تاسك 360" على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد "رؤية 2030" على تنويع الاقتصاد، حيث يركز "تاسك 360" على تمكين الشركات في مختلف القطاعات من التوسع والابتكار، مما يساهم في النمو الاقتصادي المستدام.

في ظل التحول الرقمي، يوفر "تاسك 360" الأدوات اللازمة للشركات في دول الخليج للحفاظ على فدرتها التنافسية. من خلال تبسيط العمليات الخاصة بالموارد البشرية وتوحيد العلاقات الحكومية وتبسيط تأسيس الشركات، يعزز "تاسك 360" الكفاءة التشغيلية، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة..

حل واحد بمزايا متعددة

تعتبر "تاسك 360" محركًا رئيسيًا للابتكار الرقمي في عمليات الموارد البشرية. حيث تعتبر أتمتة وتبسيط وظائف الموارد البشرية أداة أساسية لثقافة العمل في المنطقة بعد الوباء. وكشف فريق التوظيف في "تاسك 360" عن قدراته المحسّنة في تقليل وقت توظيف الموظفين بنسبة 50%، وتقليل وقت معالجة المهام الحكومية بنسبة 40%، والقدرة على إكمال عملية تأسيس الشركات بسرعة أكبر بثلاث مرات..

حول تاسك

تحتفل تاسك بمرور 16 عاماً من الخبرة في توفير أفضل المواهب التي تحتاجها الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التوظيف والاستعانة بالخدمات الخارجية.

يضم فريق تاسك أكثر من 300 موظف وأكثر من 5500 مزود يقدمون خدماتهم لأكثر من 450 عميل حالياً، وتمتلك الشركة مكاتب في دبي والرياض وأبوظبي والدوحة وبنغالور.