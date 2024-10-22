تاسك للتوظيف تطلق منصة تاسك 360

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- AETOSWire) أعلنت تاسك للتوظيف ، الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية، عن إطلاق منصة تاسك 360 ، والتي تهدف إلى ردم الفجوة بين استراتيجية النمو الصناعي الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات العالمية التي تسعى للاستفادة من هذه الفرص لإقامة مكاتب في المنطقة، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تقف فيه دولة الإمارات على أعتاب تحول اقتصادي هائل، حيث تركز مبادرات مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 و”نحن الإمارات 2031“ على التنويع الاقتصادي، مما يوفر فرصاً تجارية في مختلف القطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والرياضة. وفي ظل هذه التحولات الإيجابية، تبرز العديد من التحديات في مجال الموارد البشرية، خاصة في ظل التطوير المستمر للقوانين المحلية. فممارسة النشاط التجاري في المنطقة يمثل فرصة كبيرة، لكنها تتطلب التعامل مع بيئة عمل ديناميكية ومتطلبة.
تم تصميم المنصة بحيث تتكون من ثلاثة وحدات هي: التأسيس والتأهيل والحوكمة. ومن خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، تعمل تاسك 360 على تبسيط المهام التي تتطلب الكثير من الجهد وتعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف.
يتناول هذا الحل التحديات الرئيسية في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك تأهيل الموظفين الوافدين، والعلاقات مع الجهات الحكومية، وتأسيس الشركات.
وفي تعليق على إطلاق المنصة الجديدة قال ماهيش شاهدادبوري، مؤسس شركة تاسك للتوظيف: "تعد خدمة العملاء من صميم عملنا في شركة تاسك . ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يكافح فيه عملائنا مع تعقيدات الموارد البشرية والعلاقات مع الجهات الحكومية وتأسيس الشركات. كما نعلم أنه يجب علينا الاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد طريقة أفضل، وتاسك 360 هي النتيجة. نحن فخورون للغاية بإطلاق هذه المنصة الأولى من نوعها، التي تجسد تفانينا في الابتكار ومساعدة العملاء على تحقيق النجاح."
وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها الإمارات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أن الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد البشرية.
حيث كشفت دراسة أجرتها شركة تاسك للتوظيف في عام 2023 على 500 عميل - تتراوح من الشركات الاستشارية الرائدة إلى الشركات الكبرى التي تضم أكثر من 5000 موظف - أن اثنتين من أهم المشاكل التشغيلية التي تواجهها الشركات في دول الخليج هي تأهيل الموظفين الوافدين وإدارة الامتثال عبر مختلف البوابات الحكومية. كما تم تسليط الضوء على عملية التأهيل، التي تستغرق من 30 إلى 90 يوماً، باعتبارها نقطة ضعف كبيرة.
تدعم شركة تاسك التغيير نحو الأفضل من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات. وقد طورت منصة تاسك 360 لتسهيل العمليات المتعلقة بالموارد البشرية للشركات العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تساهم هذه المنصة في تسريع عملية تأهيل الموظفين الجدد وتقديم تجربة أفضل لهم ولِموظفي الموارد البشرية على حد سواء. كما توفر تاسك 360 الخبرة اللازمة لإدارة العديد من الإجراءات الحكومية المتعلقة بالموارد البشرية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل دخول الشركات وتوسعها في السوق الإماراتي.
حلول مبتكرة من تاسك 360
تضم منصة تاسك 360 ثلاث وحدات أساسية تهدف إلى تبسيط إجراءات الموارد البشرية والامتثال. من بين هذه الوحدات:
وحدة التأسيس: وهي أداة مصممة لتسهيل عملية تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية. تقدم هذه الأداة دليلاً عملياً مفصلاً، بالإضافة إلى دعم فني لمساعدة الشركات في استكمال الإجراءات القانونية وإعداد المستندات المطلوبة. بفضل وحدة التأسيس، يمكن للشركات تأسيس أعمالها بسرعة وسهولة، مما يوفر عليها الوقت والجهد.
وحدة التأهيل: تقدم وحدة التأهيل حلولاً مبتكرة لتبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد. من خلال الاستغناء عن الإجراءات الورقية التقليدية والاعتماد على التقنيات الرقمية، تساعد هذه المنصة الشركات على تسريع عملية التأهيل وتقليل الأخطاء، مما يوفر تجربة إيجابية للموظفين الجدد.
وحدة الحوكمة تقدم هذه الوحدة حلاً شاملاً لإدارة جميع المتطلبات الحكومية والموارد البشرية للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية. تجمع المنصة أكثر من 107 خدمة حكومية مختلفة في مكان واحد، مما يسهل على الشركات القيام بإجراءات مثل طلبات التأشيرات، وتجديد التراخيص، وضمان الامتثال للأنظمة المحلية. وبفضل الأتمتة والتتبع الفوري، توفر الوحدة للشركات الوقت والجهد وتضمن دقة الإجراءات، مما يقلل من المخاطر القانونية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%.
تمكين الشركات في الشرق الأوسط
تتماشى "تاسك 360" مع الأهداف الاستراتيجية للشرق الأوسط، ولا سيما تلك المحددة في "رؤية السعودية 2030"، حيث يساهم في تعزيز بيئة الأعمال التجارية وتعزيز القطاع الخاص في المنطقة. تسعى "رؤية 2030" إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وتحسين كفاءة تأسيس وتشغيل الشركات، تعمل "تاسك 360" على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد "رؤية 2030" على تنويع الاقتصاد، حيث يركز "تاسك 360" على تمكين الشركات في مختلف القطاعات من التوسع والابتكار، مما يساهم في النمو الاقتصادي المستدام.
في ظل التحول الرقمي، يوفر "تاسك 360" الأدوات اللازمة للشركات في دول الخليج للحفاظ على فدرتها التنافسية. من خلال تبسيط العمليات الخاصة بالموارد البشرية وتوحيد العلاقات الحكومية وتبسيط تأسيس الشركات، يعزز "تاسك 360" الكفاءة التشغيلية، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في المنطقة..
حل واحد بمزايا متعددة
تعتبر "تاسك 360" محركًا رئيسيًا للابتكار الرقمي في عمليات الموارد البشرية. حيث تعتبر أتمتة وتبسيط وظائف الموارد البشرية أداة أساسية لثقافة العمل في المنطقة بعد الوباء. وكشف فريق التوظيف في "تاسك 360" عن قدراته المحسّنة في تقليل وقت توظيف الموظفين بنسبة 50%، وتقليل وقت معالجة المهام الحكومية بنسبة 40%، والقدرة على إكمال عملية تأسيس الشركات بسرعة أكبر بثلاث مرات..
حول تاسك
تحتفل تاسك بمرور 16 عاماً من الخبرة في توفير أفضل المواهب التي تحتاجها الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التوظيف والاستعانة بالخدمات الخارجية.
يضم فريق تاسك أكثر من 300 موظف وأكثر من 5500 مزود يقدمون خدماتهم لأكثر من 450 عميل حالياً، وتمتلك الشركة مكاتب في دبي والرياض وأبوظبي والدوحة وبنغالور.
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