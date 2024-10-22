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ملك الأردن يصل الرياض وفي استقباله ولي العهد

10/22/2024 4:38:16 AM
(MENAFN- Al Watan) وصل ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، الرياض، اليوم. وكان في استقبال ملك الأردن لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كما كان في الاستقبال نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول.
وقد وصل بمعية ملك الأردن، ولي اعالأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأستاذ أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، ومدير مكتب ولي عهد الأردن الدكتور زيد بقاعين.

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