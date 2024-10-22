بحلول 2030.. الزراعة تخطط لخفض استهلاك المبيدات الكيماوية بنسبة 50%

MENAFN - Al-Borsa News) قال علاء فاروق، إنه جار تنفيذ خطة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية، واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2023.

وأضاف فاروق، خلال إطلاقه مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، أن كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو 10 آلاف طن، بينما يتم إنتاج وتصنيع 5 ملايين طن مبيدات عالميًا، بما يعادل 60 مليار دولار، منها نحو 7% مبيدات مغشوشة.

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وأكد فاروق، أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية، وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة، مع قياس مدى الأمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل استخدامه.

وأشار إلى أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش والتهريب.

وأكد فاروق، أهمية إطلاق مشروع“إطار الإدارة المستدامة للمبيدات” الذي تتبناه هيئة“كروب لايف انترناشيونال”، والتي تعتبر الداعم الرئيسي لمدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات الآفات الزراعية.

ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة المبيدات الزراعية بشكل مستدام في 9 دول تمتد عبر أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، باستثمارات تتجاوز 13 مليون دولار.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة لحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال الاستخدام المسؤول لمبيدات الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المبيدات عالية الخطورة (HHPs)، وتشجيع الابتكار في تطوير مبيدات ذات سمّية منخفضة.