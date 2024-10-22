الإسكان تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لبناء 10 آلاف وحدة لمنخفضى الدخل

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق يسعى للتعاون مع القطاع الخاص لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين منخفضى الدخل.

وأضافت عبد الحميد، خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين، أنه سيتم طرح إعلانين جديدين للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل؛ لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.

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وأوضحت أنه تم تغيير الشروط الخاصة بذوى الهمم، حيث أصبح تعريف ذوى الهمم يشمل الأسرة بأكملها سواء مقدم الطلب أو أى فرد من أفراد الأسرة، وكذلك تخصيص الدور الأرضى لذوى الإعاقة البصرية والحركية.

وشددت على أنه لن يسمح لأى مواطن بمزاحمة أصحاب الهمم خلال الأسبوع المخصص لهم للتقديم، وسوف يتم التنسيق مع هيئة البريد فى هذا الأمر.

وأشارت إلى أن الطرح الجديد سوف يشهد تغييرًا أيضًا على مستوى حدود الدخل، فقد أصبح الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل للتعامل بنظام التمويل العقارى 3500 جنيه.

وأكدت ضرورة ألا يزيد صافى الدخل الشهرى/ السنوى من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطى الدخل الراغبين فى التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضحت أنه يجب ألا يزيد صافى الدخل الشهرى/السنوى من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطى الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

وأشارت إلى أن الإعلان الجديد يتضمن 78.7 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 40.6 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11.9 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفورى، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفورى، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23.3 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بمساحة 90 مترًا.

وأضافت أن الطرح الجديد يشمل أسعارا متنوعة لتلبية مختلف أنواع الطلبات، حيث يتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

وأوضحت أن التعاقد بنظام التمويل العقارى للمواطنين منخفضى الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطى الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

وأوضحت أن الارتفاع فى أعداد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يرجع إلى ثقة المواطنين فى المشروعات التى يعلن عنها الصندوق، والتزام الصندوق بتحقيق الوعود التى قطعها على نفسه فى كراسات الشروط.

وأشارت إلى أن العميل المستفيد بوحدة سكنية يجب أن يشغلها ولا يقوم بالتصرف بها سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، خصوصًا وأن الصندوق غلظ العقوبات الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية بالصندوق.

وأكدت عبد الحميد ضرورة تأكد المواطن من هوية المندوبين الميدانيين وعدم دفع أى أموال تحت أى مسمى لهم، وفى حالة طلب المندوب ذلك يجب تقديم بلاغ للصندوق ضده.

ونفت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المعلومات المتداولة حول طرح إعلان خاص بالمواطنين من أصحاب المعاشات.

وفيما يخص العمارة الخضراء، قالت إن الطرح الجديد لن يتضمن وحدات سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء، مؤكدة أن هذه المبادرة سوف تؤثر إيجابيا على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.