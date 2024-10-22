الإسكان تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لبناء 10 آلاف وحدة لمنخفضى الدخل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق يسعى للتعاون مع القطاع الخاص لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين منخفضى الدخل.
وأضافت عبد الحميد، خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين، أنه سيتم طرح إعلانين جديدين للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل؛ لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على وحدة سكنية.
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وأوضحت أنه تم تغيير الشروط الخاصة بذوى الهمم، حيث أصبح تعريف ذوى الهمم يشمل الأسرة بأكملها سواء مقدم الطلب أو أى فرد من أفراد الأسرة، وكذلك تخصيص الدور الأرضى لذوى الإعاقة البصرية والحركية.
وشددت على أنه لن يسمح لأى مواطن بمزاحمة أصحاب الهمم خلال الأسبوع المخصص لهم للتقديم، وسوف يتم التنسيق مع هيئة البريد فى هذا الأمر.
وأشارت إلى أن الطرح الجديد سوف يشهد تغييرًا أيضًا على مستوى حدود الدخل، فقد أصبح الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل للتعامل بنظام التمويل العقارى 3500 جنيه.
وأكدت ضرورة ألا يزيد صافى الدخل الشهرى/ السنوى من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد. “الإسكان” تعمل على توطين 12 صناعة متعلقة بالقطاع خلال المرحلة المقبلة
وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطى الدخل الراغبين فى التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 12 ألف جنيه.
وأوضحت أنه يجب ألا يزيد صافى الدخل الشهرى/السنوى من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطى الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
وأشارت إلى أن الإعلان الجديد يتضمن 78.7 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 40.6 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11.9 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفورى، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفورى، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23.3 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بمساحة 90 مترًا.
وأضافت أن الطرح الجديد يشمل أسعارا متنوعة لتلبية مختلف أنواع الطلبات، حيث يتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
وأوضحت أن التعاقد بنظام التمويل العقارى للمواطنين منخفضى الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطى الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا. 75.74 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء“الإسكان الاجتماعى”
وأوضحت أن الارتفاع فى أعداد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يرجع إلى ثقة المواطنين فى المشروعات التى يعلن عنها الصندوق، والتزام الصندوق بتحقيق الوعود التى قطعها على نفسه فى كراسات الشروط.
وأشارت إلى أن العميل المستفيد بوحدة سكنية يجب أن يشغلها ولا يقوم بالتصرف بها سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، خصوصًا وأن الصندوق غلظ العقوبات الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية بالصندوق.
وأكدت عبد الحميد ضرورة تأكد المواطن من هوية المندوبين الميدانيين وعدم دفع أى أموال تحت أى مسمى لهم، وفى حالة طلب المندوب ذلك يجب تقديم بلاغ للصندوق ضده.
ونفت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المعلومات المتداولة حول طرح إعلان خاص بالمواطنين من أصحاب المعاشات.
وفيما يخص العمارة الخضراء، قالت إن الطرح الجديد لن يتضمن وحدات سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء، مؤكدة أن هذه المبادرة سوف تؤثر إيجابيا على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.
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