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وزير الاستثمار: وضع سياسات ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات في مصر

10/22/2024 4:38:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، إن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم قطاع السيارات في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الاستثمار مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعين وتجار، لبحث توطين هذه الصناعة الهامة في مصر والتحديات التي تواجه القطاع.

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وأضاف الخطيب، أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات.

نوه بأن أولويات الوزارة حاليا هي العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.

أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات، لما يمثل من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة.

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