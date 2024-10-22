ارتفاع الأسهم الصينية مع بدء المركزي ضخ حزم التحفيز - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الصينية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء البنك المركزي
أولى عمليات تحفيز سوق الأوراق المالية، مع استيعاب المستثمرين التدابير الأخيرة التي أقرتها بكين.
وارتفع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.57% أو (+ 22 نقطة) إلى 3957 نقطة، كما صعد“شنغهاي المركب” بنسبة 0.54% أو (+ 17 نقطة) إلى 3285 نقطة، وزاد“شنتشن المركب” ب+معدل 0.86% أو (+ 16 نقطة) إلى 1953 نقطة.
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وعزز بنك الشعب الصيني معنويات السوق، حيث أعلن أول عملياته بموجب خطة تعزيز أداء سوق الأوراق المالية، وتبادل أصولًا بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) مع شركات السمسرة والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين.
وارتفعت عمليات إعادة شراء الأسهم في أكبر بورصات الصين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، مع دفع بكين للشركات لإعادة الكاش للمساهمين كجزء من جهودها لإنعاش سوق الأسهم.
وبلغت قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم المدرجة في الصين خلال العام الحالي حتى الآن إلى 235 مليار يوان (33 مليار دولار)، أي أعلى بأكثر من ضعف الإجمالي المسجل العام الماضي، وفقًا لمزودة البيانات المالية الصينية“ويند” والتي نقلتها“فاينانشال تايمز”.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1327 يوان في تمام الساعة 11:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN22102024000202011048ID1108805689
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