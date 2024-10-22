ارتفاع الأسهم الصينية مع بدء المركزي ضخ حزم التحفيز - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الصينية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء أولى عمليات تحفيز سوق الأوراق المالية، مع استيعاب المستثمرين التدابير الأخيرة التي أقرتها بكين.

وارتفع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.57% أو (+ 22 نقطة) إلى 3957 نقطة، كما صعد“شنغهاي المركب” بنسبة 0.54% أو (+ 17 نقطة) إلى 3285 نقطة، وزاد“شنتشن المركب” ب+معدل 0.86% أو (+ 16 نقطة) إلى 1953 نقطة.

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وعزز بنك الشعب الصيني معنويات السوق، حيث أعلن أول عملياته بموجب خطة تعزيز أداء سوق الأوراق المالية، وتبادل أصولًا بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) مع شركات السمسرة والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين.

وارتفعت عمليات إعادة شراء الأسهم في أكبر بورصات الصين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، مع دفع بكين للشركات لإعادة الكاش للمساهمين كجزء من جهودها لإنعاش سوق الأسهم.

وبلغت قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم المدرجة في الصين خلال العام الحالي حتى الآن إلى 235 مليار يوان (33 مليار دولار)، أي أعلى بأكثر من ضعف الإجمالي المسجل العام الماضي، وفقًا لمزودة البيانات المالية الصينية“ويند” والتي نقلتها“فاينانشال تايمز”.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1327 يوان في تمام الساعة 11:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.





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