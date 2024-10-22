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مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.26% بتداولات 1.84 مليار جنيه - جريدة البورصة

10/22/2024 4:38:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة المصرية بتداولات اليوم الثلاثاء، ليتراجع الرئيسى وحيدا بنحو 0.26%، بقيم تداولات بلغت 1.84 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 30366 نقطة، ولم يتأُثر مؤشر الشريعة الإسلامى ليستقر عند 3188 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 7816 نقطة.

موضوعات متعلقة “ريفي” توقع اتفاقية تعاون مع“ضامن” لتقديم حلول دفع للعملاء “بلتون للتأجير التمويلي” تنهى أول إصدار سندات توريق بـ1.33 مليار جنيه “النساجون الشرقيون” تنفي وجود عرض استحواذ على أسهمها

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 10997 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.21% ليصل لمستوى 37681 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 1.84 مليار جنيه، من خلال تداول 282 مليون سهم، بتنفيذ 52.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركة مقيدة، ارتفع منها 110 سهم، وتراجع 31 سهم في حين لم تتغير أسعار 64 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.176 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 46 مليون جنيه، و80 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 126 مليون جنيه.

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