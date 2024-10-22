مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.26% بتداولات 1.84 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة
المصرية بتداولات اليوم الثلاثاء، ليتراجع الرئيسى وحيدا بنحو 0.26%، بقيم تداولات بلغت 1.84 مليار جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 30366 نقطة، ولم يتأُثر مؤشر الشريعة الإسلامى ليستقر عند 3188 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 7816 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 10997 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.21% ليصل لمستوى 37681 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.84 مليار جنيه، من خلال تداول 282 مليون سهم، بتنفيذ 52.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركة مقيدة، ارتفع منها 110 سهم، وتراجع 31 سهم في حين لم تتغير أسعار 64 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.176 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 46 مليون جنيه، و80 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 126 مليون جنيه.
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