التموين تتطلع لزيادة حجم وارداتها من القمح الفرنسي

MENAFN - Al-Borsa News) تتطلع الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى زيادة حجم وارداتها من القمح الفرنسي، عبر التعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية، وفق تصريحات

وأضاف فاروق، خلال مشاركته في الندوة الفرنسية المصرية التاسعة والعشرون للحبوب، اليوم الثلاثاء، أن الأقماح الفرنسية تتمتع بجودة عالية تتناسب مع مواصفات منظومة الدعم المصرية.

موضوعاتوزير الإسكان: توفير مزيد من الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة بسعر التكلفة وزير الاستثمار: وضع سياسات ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات في مصر المشاط: الحكومات تحتاج لمشاركة القطاع الخاص لتحويل الفجوات المالية إلى استثمارات

وقال الوزير، إن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للأقماح على مستوى العالم، وتهتم الوزارة، متمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بتنويع مصادر ومناشئ الأقماح الموردة اليها.

وأكد أن مصر تحرص على تعزيز وتقوية الروابط مع فرنسا من خلال تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.