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التموين تتطلع لزيادة حجم وارداتها من القمح الفرنسي

10/22/2024 4:38:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتطلع الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى زيادة حجم وارداتها من القمح الفرنسي، عبر التعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية، وفق تصريحات شريف فاروق وزير التموين .

وأضاف فاروق، خلال مشاركته في الندوة الفرنسية المصرية التاسعة والعشرون للحبوب، اليوم الثلاثاء، أن الأقماح الفرنسية تتمتع بجودة عالية تتناسب مع مواصفات منظومة الدعم المصرية.

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وقال الوزير، إن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للأقماح على مستوى العالم، وتهتم الوزارة، متمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بتنويع مصادر ومناشئ الأقماح الموردة اليها.

وأكد أن مصر تحرص على تعزيز وتقوية الروابط مع فرنسا من خلال تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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