التموين تتطلع لزيادة حجم وارداتها من القمح الفرنسي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتطلع الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى زيادة حجم وارداتها من القمح الفرنسي، عبر التعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية، وفق تصريحات شريف فاروق وزير التموين
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وأضاف فاروق، خلال مشاركته في الندوة الفرنسية المصرية التاسعة والعشرون للحبوب، اليوم الثلاثاء، أن الأقماح الفرنسية تتمتع بجودة عالية تتناسب مع مواصفات منظومة الدعم المصرية.
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وقال الوزير، إن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للأقماح على مستوى العالم، وتهتم الوزارة، متمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بتنويع مصادر ومناشئ الأقماح الموردة اليها.
وأكد أن مصر تحرص على تعزيز وتقوية الروابط مع فرنسا من خلال تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
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